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Kültür-Sanat

Şahsiyet, Almanya'daki ilk Türk dizisi oldu

09 Ekim 2020 18:03

Haluk Bilginer'in Agâh Beyoğlu performansıyla Uluslararası Emmy Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandığı; puhutv’nin Şahsiyet dizisi bir ilke daha imza attı ve bugün Almanya'da Ein guter Mensch olarak yayına girdi.

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