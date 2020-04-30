Sahra çölünde su altında yaşayan ilk dinozor türü keşfedildi

Su altında yüzen, yaşayan ve avlanan bir dinozorun ilk kanıtı, Sahra çölünün çorak vahşi doğasında keşfedildi. Bilim insanları, 100 milyon yıl önce bu bölgenin nehirlerle dolu yeşil bir vaha olduğunu tahmin ettiklerini açıkladı. Araştırmacılar, yapılan keşifle, dünyada su altında yaşayan dinozorların varlılığının ilk kez kanıtlandığını duyurdu.

NTV'nin aktardığına göre Nature dergisinde yayımlanan araştırmada, bilim insanları su altında yaşayan ve avlanabilen bir dinozor türünün kalıntılarını, Sahra çölünde yaptıkları kazı çalışmasında ortaya çıkardı. Araştırmacılar, bölgenin nehir ve su yollarına yaklaşık 100 milyon yıl önce sahip olduğu düşünüldüğü için söz konusu dinozorun yaşının da buna yakın olabileceğini söyledi.

National Geographic yazarı Doktor Nizar İbrahim’in de katıldığı İngiltere’deki Leicester Üniversitesi tarafından yapılan çalışmada, spinosaurus aegyptiacus adı verilen dinozun yüzgeç şeklinde bir kuyruğu olduğu, 15 metre uzunluğa ve 20 ton ağırlığa sahip ollabileceği kaydedildi. Besin zincirinin en üstünde yer alan türe ait kuyruk parçalalarının Fas’ta bulunmasının onun yüzebildiğinin göstergesi olduğunu söyleyen bilim insanları, yapılan keşifle, dünyada su altında yaşayan dinozorların varlılığının ilk kez kanıtlandığını duyurdu.

T-rex ile aynı olan therepod grubuna ait bir türün yavrularının fosilleşmiş bir kuyruğu, günümüz Fas'ında bulundu. Araştırmacılar, türün tamamen yetişkin bireylerin kendinden daha güçlü canlılarla karşılamadığını ancak yavruların dev balıklar ve timsahlar tarafından saldırıya uğramış olabileceğini açıkladı. Spinosaurus zamanında, ichthyosaurlar da dahil olmak üzere diğer bazı sürüngen grupları su üzerinde ustalaştı, ancak dinozorlar yoktu.

Yeni keşfedilen spinosaurus aegyptiacus kuyruğu, onun su yaşam tarzına iyi adapte olduğunu gösteriyor. Ana omurlardaki 50 santimetre uzunluğunda dikmeler, kuyruğu kürek benzeri bir yapıya dönüştürüyor. Kuyruğunun yanı sıra, bu dinozorun burun deliklerinin yüksek pozisyonu, ağır kemikleir, kısa bacakları ve kürek gibi ayakları, onun karada değil suda harcanan bir yaşamı işaret ediyor.