'Sahneye jartiyerle çıkacağım'

Türkü, pop ve sanat müziğinden oluşan “Emanet” isimli yeni albümünü 15 gün sonra piyasaya çıkaracak olan Zerrin Özer, yeni albümle beraber yeni bir imaja da büründü. 20 kilo veren ünlü sanatçı, “Bundan sonra sınırlarım yok. Yeni sahne kostümlerim jartiyer ve mayodan oluşuyor. Müthiş sürprizlerim var, herkesi şaşırtacağım” dedi.- Barışık olan vardır ama ben hiçbir zaman olmadım.- Kiloluyken çıplak halime hiç bakmazdım. Hele aynaların önünden asla geçmezdim. Kendime çok sinirleniyordum. Hayatım boyunca onur duyduğum tek özelliğim, iradem olmuştur. İradeli bir kadın olarak bu kilolardan kurtulabileceğimi biliyordum. Güçlü ve güzel bir ses, şov dünyası için yeterli değil. Fiziğinizin de mükemmele yakın olması gerek. Bunun farkına varınca kilo vermem gerektiği konusunda asla geri adım atmadım.- Evet. Artık Türkiye’deki sanat anlayışına uygun bir kadın olacağım.- Dediğim gibi, şov dünyasın-daysanız sadece güzel sesli olmanız yeterli değil, gözlere de hitap etmeniz gerekiyor. Seksi, gösterişli bir kadın olacağım. Bunun için estetik gerekiyorsa, yaptıracağım. Zaten iki ay önce gıdımı aldırdım, bir de göz kapaklarımdan operasyon geçirdim. Kilo verdiğim için göbeğimde bir sarkma oluştu, yakında onu toparlatacağım. Bir de göğüslerime estetik yaptıracağım. Ama yüzümü gerdirmedim, çünkü akvaryum balığı gibi olmak istemedim. Gördüğünüz gibi kazayaklarım falan duruyor. En büyük hayalim şu karın operasyonundan sonra göbeğime piercing taktırmak. Kış da olsa göbeği açık şeyler giyip, dolaşmak istiyorum. (Gülüyor) Hayatım boyunca hep klasik kadın oldum. şimdi deli bir kadın olarak hayatıma devam etmek istiyorum.- 1,5 yıl önce 109 kiloydum. şimdi 79 kiloyum. ıdealim 75-76 kiloya inmek. 40 beden giyeyim, yeter bana. şu an 42 ile 44 beden arasında gidip geliyorum. Şu ameliyatlarımı olayım, ondan sonra vücut geliştirmeye başlayacağım, sıkılaşmak için uğraşacağım.- Ender Saraç’ın diyetini uyguladım. Tabii önce kan tahlili yaptırdım. Vücudumdaki yağ oranına baktırdım. Her kilo verişimde, tekrar gidip vücudumdaki yağın mı yoksa suyun mu gittiğine baktık. Şeker hastası olduğum için bu kiloları doktor kontrolünde verdim. Üç ay boyunca hiç durmadan spor yaptım.- Hayranım ona! Kendine bu kadar saygı duyan bir insan daha görmedim. Bir kadının iradesini dibine kadar gösteren tek kadındır Ajda Pekkan. Hiçbir zaman kendisi için yaşamadı, herkes için yaşadı. Şimdi ben de herkes için yaşıyorum. Şimdi herkes beni beğenmeli, beğenmek zorunda!- Benim ruhumda o gelgitler, fırlamalıklar var. Komik bir kadınımdır, çok güldürürüm insanları. Bu tarafımı artık herkes görecek. Ağlayan kadın olmayacağım.- Ben aşka, sahici sevgiye inanmıyorum artık. Menfaatsiz bir ilişkiye inanmıyorum. Madalyonun öbür yüzü kadar değiştim. İki kez evlendim, çünkü benim için evlilik çok önemliydi. Artık öyle bir niyetim de yok. Şimdi hayatımı yaşamak istiyorum. Zor bir kadın olmama rağmen bugüne kadar hiç aldatılmadım. Çok enteresan ilişkiler yaşadım. Fakat hayata, aşka bakışım değişti.Zayıfladıkça keyfim yerine geldi. Hayata bakışım değişti. Gizemimi, sınırlarımı kaldırdım. Artık şov dünyasının içinde görselimle de var olmak istiyorum. Yeni sahne kostümlerim jartiyer ve mayodan oluşuyor. Sahneye yönelik, müthiş sürprizlerim var. Herkesi şaşırtacağım.Hayata bakışı değişen Zerrin Özer’i, nasıl bir adam etkiler bu saatten sonra?- Bir kere çok şefkatli olmalı. Çünkü benim ruh yaşım hiçbir zaman 17’yi geçemedi. Bu yüzden bugüne kadar kendimden büyük insanla beraber olamadım. Ama şimdi 90 yaşındaki biriyle de olabilirim. Karşımdaki erkeğin karakter olarak çok güçlü olması gerek. Benim hayatımda maneviyat önemli. Ne oldum değil, ne olacağım diye düşünmeli. Benim bu gönlüm gecekonduda da yaşayabilir, yalıda da. Karşımdaki adamın şefkati, sevgisi önemli. Bir de cinsel çekim çok önemli benim için. Belirli bir tipim de yok.- Evet. Birisini beğenirsem, bakarım. Onu beğendiğimi bakışımla ifade ederim. Ben bakarsam, karşı taraf da alırsa olmuş demektir. Seni bir şekilde etkilemesi gerek ki, hoşlanasın. Bu kural, bir tek Andy Garcia’da bozulabilir ama! (Gülüyor) Ona müthiş hayranım. Bütün filmlerini ezbere bilirim. Evli olduğunu öğrendiğimde üç gün ağlamıştım. Dünya gözüyle onu görmek istiyorum. Hatta bir gün Ahmet San’a “Bir organizasyon yap da Andy Garcia’yı Türkiye’ye getir” demiştim, adamcağız şaşırmıştı. Belki günün birinde ben onu davet ederim, belli mi olur? Artık her şeyi yapabilirim, ‘hayır’larım yok. Kendimi feci rahat hissediyorum. Mesela bir adama “Uff ne yakışıklısın” diye laf atabilirim! (Gülüyor) Ben hep rahattım ama bu rahatlığı bir gizem içerisinde yaşıyordum. şimdi paylaşacağım.- Kilolarım, Levent’le (Süren) evlenene kadar hiç problem olmadı. Gerçi Levent de kilolarımla ilgili bir şey söylemedi ama sürekli olarak “Sağlığın için kilo ver” diyordu. Bu sözler içimde bir yer etti.- Evet, son zamanlarda kilolarımı kamufle etmeye çalışıyordum. Ama dediğim gibi daha önce hiç böyle sorunum yoktu. Özgüvenim müthişti.- Evet. Akrep kadını böyledir zaten...