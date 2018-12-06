Sahnede yanlışlıkla su yerine kimyasal madde içen Sumru Yavrucuk: Hastane seferber oldu

Muğla’nın Marmaris ilçesinde sahnelediği oyun sırasında su yerine kimyasal madde içerek zehirlenen ünlü oyuncu Sumru Yavrucuk, olayın birinci perdenin sonunda yaşandığını ve içeride istifra ettiğini söyleyerek, hastaneuye gittiklerinde ehrkesin seferber olduğunu aktardı.

Yavrucuk, "Biraz solunum yolları dışında pek bir problem yok, kendimi çok daha iyi hissettiğim için sahneye çıkacağım" dedi.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde sahnelediği oyun sırasında su yerine kimyasal madde içerek zehirlenen ünlü oyuncu Sumru Yavrucuk hastaneye götürüldü. Yaşanan olayın ardından Bodrum Heredot Kültür Merkezi’nde oynayacağı tiyatro oyunu öncesinde basın mensuplarına açıklama yapan Sumru Yavrucuk, yanlışlıkla kamyon şoförünün masaya koyduğu kimyasal maddeyi içerek zehirlendiğini ifade etti.

Olayın, birinci perde finalinde yaşandığını belirten Yavrucuk, üç saniye sonra içeriye giderek istifra ettiğini anlattı. Aynı maddeyi rol arkadaşının da içtiğini ifade eden Yavrucuk, "Hastanede müşahede altına alındım. Hastane seferber oldu ve tedavimin ardından taburcu oldum." dedi.

Yavrucuk, olayı duyup kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten hayranlarına da teşekkür etti.