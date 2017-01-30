Sahne Pulchérie'de şubat ayında neler var?

Kapılarını ilk defa 2013 yılında, Arzu Bigat Baril'in sanat yönetmenliğinde açan Sahne Pulchérie'nin şubat ayı programı belli oldu.

Perdelerini "Yılın En İyi Kadın Oyuncusu" ile 3 Şubat'ta açacak olan Sahne Pulchérie, şubat ayı programını "Kral Übü" oyunuyla noktalayacak.

Şubat ayında Sahne Pulchérie’de yer alacak olan oyunlar şöyle:

3 Şubat: Yılın En İyi Kadın Oyuncusu - Seyyar Sahne

10 Şubat: Titled/Untitled - Korhan Başaran / AkSanat

11 Şubat: Tehlikeli Oyunlar - Seyyar Sahne

17 - 18 Şubat: Joko'nun Doğum Günü - Yolcu Tiyatro

24 Şubat: Kral Übü - La Compagnie Le Puits Qui Parle





Sezon gösterilerinden bir repertuar oluşturmak amacı ile kurulan Sahne Pulchérie, tiyatroyla beraber çağdaş dans, performans, kukla oyunu, konser gibi farklı sahne sanatlarına ev sahipliği yapıyor.

Sahne Pulchérie’nin şimdiye kadar konuk etmiş olduğu oyunlar arasında, Metot (Semaver Kumpanya), Veriler (Semaver Kumpanya), Tehlikeli Oyunlar (Seyyar Sahne), Trom (Seyyar Sahne), Sen Balık Değilsin ki (Çıplak Ayaklar Kumpanyası), Arturo Ui (Tiyatro Adam), Kaknüs, Gövde Gösterisi (Tuğçe Tuna), Üç Kız Kardeş (Hayal Perdesi), Tatavla Keyfi & Vomank bulunuyor.

Tiyatro oyunlarının Fransızca ya da İngilizce üst yazıyla oynandığı Sahne Pulchérie, İstanbul’da yaşayan yabancılara da Türkiye’deki sanatçıların eserlerini tanıtıyor. Sahne Pulchérie, seyircilerini cuma ve cumartesi akşamları ağırlıyor.