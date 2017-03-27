Sahne Pulchérie'de nisan ayında neler var?

Kapılarını ilk defa 2013 yılında, Arzu Bigat Baril'in sanat yönetmenliğinde açan Sahne Pulchérie'nin nisan ayı programı belli oldu. Perdelerini "İnsandan Kaçan" ile 7 Nisan'da açacak olan Sahne Pulchérie, programını "Tehlikeli Oyunlar" oyunuyla noktalayacak.
Nisan ayında Sahne Pulchérie’de sahnelenecek oyunlar şöyle:
7 Nisan: İnsandan Kaçan (Beyaz perdede tiyatro) - La Comédie Française
8 Nisan: Batı - Kirpi Tiyatro
14 Nisan: Yılın En İyi Kadın Oyuncusu - Seyyar Sahne
15 Nisan: Harikulade Bir Çiftin Badireli Ev Yaşamı - Clout Theatre
22 Nisan: Joko'nun Doğum Günü - Yolcu Tiyatro
28 Nisan: Batı - Kirpi Tiyatro
29 Nisan: Tehlikeli Oyunlar - Seyyar Sahne