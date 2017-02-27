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Kültür-Sanat

Sahne Pulchérie'de mart ayında neler var?

Gösterimler 3 Mart'ta başlayacak

Seyyar Sahne&#39;nin &#39;Tehlikeli Oyunlar&#39;ından...

27 Şubat 2017 20:12

Kapılarını ilk defa 2013 yılında, Arzu Bigat Baril'in sanat yönetmenliğinde açan Sahne Pulchérie'nin mart ayı programı belli oldu. Perdelerini "Yılın En İyi Kadın Oyuncusu" ile 3 Mart'ta açacak olan Sahne Pulchérie, mart ayı programını "Batı" oyunuyla noktalayacak.

Sahne Pulchérie'de bu ay, Arzu Bigat Baril'in Melisa Yener ile çevirdiği "Batı" isimli oyunun prömiyeri de yapılacak. Bigat, aynı zamanda oyunun yönetmenliğini de üstleniyor. 

Mart ayında Sahne Pulchérie’de yer alacak olan oyunlar şöyle:

3 Mart: Yılın En İyi Kadın Oyuncusu - Seyyar Sahne
4 Mart: Tehlikeli Oyunlar - Seyyar Sahne
11 Mart: Macbeth - İki Kişilik Kâbus - Tiyatro BeReZe
17 & 18 Mart: Batı - Kirpi Tiyatro 
25 Mart: Joko'nun Doğum Günü - Yolcu Tiyatro
31 Mart: Batı - Kirpi Tiyatro

Sezon gösterilerinden bir repertuar oluşturmak amacı ile kurulan Sahne Pulchérie, tiyatroyla beraber çağdaş dans, performans, kukla oyunu, konser gibi farklı sahne sanatlarına ev sahipliği yapıyor.
Sahne Pulchérie’nin şimdiye kadar konuk etmiş olduğu oyunlar arasında, Metot (Semaver Kumpanya), Veriler (Semaver Kumpanya), Tehlikeli Oyunlar (Seyyar Sahne), Trom (Seyyar Sahne), Sen Balık Değilsin ki (Çıplak Ayaklar Kumpanyası), Arturo Ui (Tiyatro Adam), Kaknüs, Gövde Gösterisi (Tuğçe Tuna), Üç Kız Kardeş (Hayal Perdesi), Tatavla Keyfi & Vomank bulunuyor.
Tiyatro oyunlarının Fransızca ya da İngilizce üst yazıyla oynandığı Sahne Pulchérie, İstanbul’da yaşayan yabancılara da Türkiye’deki sanatçıların eserlerini tanıtıyor. Sahne Pulchérie, seyircilerini cuma ve cumartesi akşamları ağırlıyor.

 

 

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