Şahnaz Çakıralp'ten Murat Öncel'e 50 bin liralık tazminat

Oyuncu Şahnaz Çakıralp ile Prof. Dr. Murat Öncel boşandı. Çakıralp’in kocasına 50 bin lira ödemesine karar verildi. 3 milyon lira ve 50 bin lira aylık nafaka isteyen oyuncu, ancak 7 bin liralık tedbir nafakası alabildi.

İstanbul Aile Mahkemesi’nde gizli görülen davanın karar duruşmasına Prof. Dr. Murat Öncel ile oyuncu eşi Şahnaz Çakıralp ve avukatları katıldı. Mahkeme hâkimi, 2 yıllık sürecin sonunda tarafların boşanmasına karar verdi.

Her iki tarafın karşılıklı olarak birbirlerine açtıkları boşanma davalarının kabulüne karar veren mahkeme, ilk davayı açan Prof. Dr. Öncel’e 50 bin lira manevi tazminatın ödenmesine hükmetti.

3 milyonluk tazminata ret

Mahkeme, yargılama sürecinde hükmedilen aylık 7 bin liralık tedbir nafakasının karar kesinleşinceye kadar Çakıralp’e ödenmesine karar verdi.

Mahkeme 3 milyon lira tazminatın yanı sıra aylık 50 bin lira nafaka isteyen Şahnaz Çakıralp’in açtığı davanın reddine karar verdi.

Öncel ise boşandığı eşinden 1 milyon lira manevi tazminat istemişti. Şahnaz Çakıralp mahkemenin tazminat kararına itiraz edecek.