T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Şahnaz Çakıralp'in Yargıtay başvurusuna ret

Prof. Murat Öncel'e 50 bin liralık tazminat ödemesine hükmedilen Şahnaz Çakıralp'in başvurusunu Yargıtay reddetti

30 Ağustos 2014 16:18

Prof. Dr. Murat Öncel'den geçen yıl boşanan Şahnaz Çakıralp'in Yargıtay'a yaptığı itiraz reddedildi. 

Geçen yıl oyuncu Şahnaz Çakıralp ile Prof. Dr. Murat Öncel iki yılık sürecin sonunda boşanmıştı. 

Birbirlerine karşılıklı olarak açtıkları davaların sonucunda mahkeme Çakıralp’in 3 milyon lira tazminatın yanı sıra aylık 50 bin lira nafaka talebini redderken, Çakıralp’in eski eşi Prof. Dr. Öncel’e 50 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetmişti. 

Vatan'dan Gülçin Açar'ın haberine göre, yerel mahkemenin verdiği karara itiraz eden Çakıralp’e kötü haber Yargıtay’dan geldi. 

Yargıtay mahkemenin verdiği kararı doğru bularak onadı. Bu gelişme üzerine, Çakıralp’in kararın yeniden değerlendirmesi için talebi olacak.

ETİKETLER

Şahnaz Çakıralpmurat önceboşanmadavamahkemeyargıtay

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24