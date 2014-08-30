Şahnaz Çakıralp'in Yargıtay başvurusuna ret

Prof. Dr. Murat Öncel'den geçen yıl boşanan Şahnaz Çakıralp'in Yargıtay'a yaptığı itiraz reddedildi.

Geçen yıl oyuncu Şahnaz Çakıralp ile Prof. Dr. Murat Öncel iki yılık sürecin sonunda boşanmıştı.

Birbirlerine karşılıklı olarak açtıkları davaların sonucunda mahkeme Çakıralp’in 3 milyon lira tazminatın yanı sıra aylık 50 bin lira nafaka talebini redderken, Çakıralp’in eski eşi Prof. Dr. Öncel’e 50 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetmişti.

Vatan'dan Gülçin Açar'ın haberine göre, yerel mahkemenin verdiği karara itiraz eden Çakıralp’e kötü haber Yargıtay’dan geldi.

Yargıtay mahkemenin verdiği kararı doğru bularak onadı. Bu gelişme üzerine, Çakıralp’in kararın yeniden değerlendirmesi için talebi olacak.