-ŞAHİNKAYA HAKKINDAKİ İDDİALARA ARAŞTIRMA İSTEMİ TBMM (A.A) - 20.09.2010 - DSP, 12 Eylül askeri darbesinin Hava Kuvvetleri Komutanı olan Orgeneral Tahsin Şahinkaya hakkındaki yolsuzluk iddialarının Meclis tarafından araştırılmasını istedi. DSP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Macit, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların, 12 Eylül referandum sürecinde, verdikleri vaatlerin bir çoğunun gerçekleşme olanağı bulunmadığını bilmelerine rağmen halkı yanıltan bir kampanya yürüttüğünü savundu. Macit, başta AK Parti olmak üzere tüm siyasi partilere, 12 Eylül 1980 darbe dönemini araştırma çağrısında bulundu. SHP milletvekillerince 1986'da hazırlanan, 12 Eylül darbesinin Hava Kuvvetleri Komutanı Şahinkaya'nın yaptığı iddia edilen yolsuzluklarla ilgili araştırma önergesinin, dönemin ANAP milletvekillerince red edildiğini anımsatan Macit, referandumla Geçici 15. Madde yürürlükten kaldırıldığı için bu araştırma önergesinin gündeme alınmasını istedi. Macit, daha sonra kendisinin ve DSP Genel Sekreteri Hasan Erçelebi'nin de imzası bulunan Meclis Araştırma önergesinin gerekçesini okudu. Macit, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin'in, 20 imzayı beklemeden bu araştırma önergesini işleme almasını umduğunu söyledi. -''İDDİALAR, HİÇBİR GEREKÇEYLE ÖRTBAS EDİLEMEZ''- Araştırma önergesinin gerekçesinde, 12 Eylül l980'den sonra uzun bir süre parlamento denetiminden uzak bir dönem yaşandığı, bu dönemde gemicilikten havacılığa kadar birçok alanda usulsüzlük, yolsuzluk iddialarının ortaya atıldığı, ancak pek çoğu resmiyete ulaştırılmadığı için inceleme, araştırma dışı kaldığı belirtildi. Bu iddiaların en çok yoğunlaştığı kişilerden birinin emekli Orgeneral Tahsin Şahinkaya olduğunun ifade edildiği gerekçede, ''Şahinkaya ile ilgili iddialar; F-16 uçaklarının alımında yolsuzluk yapmak, Hava Kuvvetleri Komutanıyken bu kuvvetin ihale ve alımlarının belli şirketlere verilmesi için nüfuz kullanıp çıkar sağlamaktan, haksız iktisap yoluyla çok sayıda taşınır ve taşınmaz mal edinilmiş olmaktan, yurt dışında ve sırdaş hesaplarda parası olmaya kadar uzanmaktadır'' denildi. Şahinkaya ve yakınlarının, bazı holdinglerle ilişkisi olduğu iddialarına da işaret edilen gerekçede, iddiaların ortada bırakılmasının, Silahlı Kuvvetlerin sağlam gelenekleriyle bağdaşmayacağı, yolsuzluk iddialarının, hiçbir gerekçeyle örtbas edilemeyeceği vurgulandı. Gerekçede, Şahinkaya'nın mal varlığıyla ilgili açıklamalarının da tatmin edici olmadığı savunuldu. Araştırma önergesinin TBMM Başkanlığına sunulabilmesi için en az 20 milletvekilinin imzası olması gerekiyor.