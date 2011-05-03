Şahin’den vekillere: Takip ediliyorsunuz

T24 - TBMM Başkanı Şahin, milletvekillerine ilişkin kasetler konusunda “Arkadaşlarımızın her davranış ve sözlerinin takip edildiğini bilerek hareket etmesi gerekir” dedi



Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Başkanı Mehmet Ali Şahin, dün TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Meclis’in 23. Yasama Dönem faaliyetlerini ve gündemdeki konuları değerlendirdi, yeni ortaya çıkan kasetlerle ilgili olarak milletvekillerine uyarılarda bulundu. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Şahin, bir gazetecinin milletvekillerinin özel hayatlarını ilgilendiren kasetler hakkında ne düşündüğünü sorması üzerine şöyle konuştu:





'Yasal eksiklik giderilmeli'



“Son olarak iki milletvekili arkadaşımızla ilgili birtakım bilgilerin ve belgelerin internet ortamında paylaşılması, TBMM Başkanı olarak beni de üzmüştür. Bilim ve teknoloji geliştikçe daha önce öngörülmeyen birtakım yeni suç tipleriyle karşılaşıyoruz. Özel hayatın gizliliğinin ihlaliyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma açtı. Hangi sonuçlara vardı, hangi verilere ulaştı bunu bilemiyoruz.



Bu konuda yasal düzenleme eksikliği varsa da parlamentomuz, yeni dönemde üzerine düşeni de kısa sürede gerçekleştirmelidir. 73 milyon içerisinde 550 milletvekili arkadaşımızın da bütün bu söylediğim riskleri de göz önünde bulundurarak, gerçekten çok dikkatli, her davranış ve sözlerinin takip edildiğini bilerek hareket etmeleri gerektiğini de belirtmek istiyorum.”



Şahin, dönem boyunca, özellikle muhalefet milletvekillerinin, “Meclis’te özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğine” dair şikâyetlerde bulunduklarını, “Odalarda böcek olduğu ya da mektuplarının açıldığını” ifade ettiklerini söyleyen gazeteciye, “Ama bunların hiçbirinin doğru olmadığı da anlaşıldı. TBMM’de özel hayatın gizliliğini ihlal edecek herhangi bir olumsuz olay yaşanmamıştır” dedi.





'Başkanlık Sistemi tartışılmalı'



Seçim sonrasında yeni anayasa çalışmalarının başlayacağını belirten Şahin, başkanlık sistemi konusunda bir soru üzerine, bu sisteme geçilmesinde yarar olduğunu savunan çevreler ve hukukçuların bulunduğunu, ancak buna karşılık bu sistemin Türkiye’ye uygun olmadığını savunanların da olduğunu kaydetti.





‘Anayasa değişikliğinde zorlandım’



TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, 23. dönemde TBMM Genel Kurulu’nu yönetirken en çok “anayasa değişikliğinin ilk oturumlarında oldukça sıkıntılı anlar yaşadığını” belirterek, “Meclis’i yönetmek de tecrübe işidir. Dolayısıyla maç yönetmek gibi bir şey... Bazen çok zorlu maçlar olur, şampiyonun belli olacağı maçlar olur. En tecrübeli hakemler bile zaman zaman buralarda zorlanabilirler” diye konuştu.





‘ÖSYM’nin bazı hataları oldu’



Mehmet Ali Şahin, “ÖSYM Başkanı’nın açıklamalarından tatmin olduğunuzu açıklamıştınız. Kararınızda değişiklik oldu mu” sorusuna, “Hâlâ aynı düşüncedeyim. Ancak, ÖSYM Başkanlığı’nın, kamuoyunca da bilinen, sizin de haber yaptığınız birtakım hataları da olmuştur. ÖSYM Başkanı, bu göreve yeni gelmiş bir arkadaş. Belki farklı bir alanda hizmet edecek olması nedeniyle hatalar yapılmış olabilir” yanıtını verdi.







