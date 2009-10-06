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Politika

Şahin'den DTP'ye: Teklif dahi edilemez

TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Anayasa'nın değiştirilemez hükümlerinin değiştirilmesinin söz konusu olmadığını söyledi.

06 Ekim 2009 03:00

TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, "Anayasa'nın değiştirilemez hükümlerinin değiştirilmesi anlamındaki bir kanun teklifinin verilmemesi gerekir, verilse bile parlamentodan geçmesi zaten mümkün değildir" dedi.

Şahin, bir gazetecinin, "DTP'nin Anayasa'nın değiştirilmesi dahi teklif edilemeyecek ilk 3 maddesinin değiştirilmesi önerisi var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"Bir siyasi partinin Anayasa değişikliğiyle ilgili düşüncesini kamuoyu ile paylaşmış olması kendi taktiridir. Ancak, Anayasa'nın değiştirilemez hükümlerinin değiştirilmesi anlamındaki bir kanun teklifinin verilmemesi gerekir, verilse bile parlamentodan geçmesi zaten mümkün değildir.

Bu tür yaklaşımlar 1982 Anayasa'sının değiştirilmesini uzun süredir tüm siyasi partiler gündemlerine getirdikleri halde, bu tür çıkışlar, bu süreci zorlaştırır. Yani baştan Anayasa değişikliği yapma niyetini ve sürecini sıkıntıya sokacak bir takım açıklamalar yapmak ve taleplerde bulunmak bana göre isabetli bir yaklaşım değildir."

Anayasa'nın ilk 3 maddesi

I. Devletin şekli

MADDE 1.
Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

II. Cumhuriyetin nitelikleri

MADDE 2.
Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

III. Devletin bütünlüğü, resmî dili, bayrağı, millî marşı ve başkenti

MADDE 3.
Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.
Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.
Millî marşı "İstiklal Marşı"dır.
Başkenti Ankara'dır.

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