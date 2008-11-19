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Politika

Şahin'den CHP'ye: Günaydın!

Bakanı Mehmet Ali Şahin, CHP'ye son dönemde çarşaflı üye kaydı yapılmasını, 'Günaydın' diye değerlendirdi.

19 Kasım 2008 02:00

Bakanı Mehmet Ali Şahin, CHP'ye son dönemde çarşaflı üye kaydı yapılmasını, "Günaydın" diye değerlendirdi.
Şahin, TBMM Adalet Komisyonu toplantısına gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bakan Şahin, "CHP'nin çarşaflı üye açılımını nasıl buldunuz?" sorusuna, "Günaydın arkadaşlar, hepinize günaydın diyorum" karşılığını verdi. Bir gazetecinin, "Siz, daha önceden haberdar mıydınız?" sorusuna Şahin, "Neden efendim?" diye soruyla cevap verirken, aynı gazetecinin "Günaydın dediniz de..." diye karşılık vermesi üzerine, "Sabah 'günaydın' denir arkadaşlar. Bu soru üzerine de 'günaydın' denebilir" diye konuştu.
Adalet Bakanı Şahin, gazetecilerin, "Ne anlamda günaydın denebilir? Tam anlamadık" demeleri üzerine, "Siz, arif insanlarsınız. Ne demek istediğimi anlarsınız" dedi. 

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Terörle mücadele

Şahin, terörle mücadelede yeni anlayış doğrultusunda yapılan yasa değişikliği hazırlıklarının hangi aşamada olduğunun sorulması üzerine de "Terörle Mücadele Yüksek Kurulu toplantısında son olarak değerlendirmeye hazır hale geldiğini söyleyebilirim. Ama orada görüşülüp netleştirmeden, ayrıca Bakanlar Kurulunda da değerlendirmeden, şu an bir açıklama yapmam uygun olmaz" diye konuştu.
Bir gazetecinin, "İmralı'ya gitme konusunda tartışma oldu. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeleri İmralı'ya gidecekti. Bu konuda, size başvuru oldu mu?" sorusuna da Şahin, "Bana hiç bir başvuru olmadı. 'Başvuru olursa değerlendiririz' demiştim. Onu tekrar ediyorum" karşılığını verdi.

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