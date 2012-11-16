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Politika

Şahin'den CHP'ye: Biber gazı bazıları için alışkanlık yaptı

Bakan Şahin CHP'nin komisyondaki eylemi için 'Biraz eğlenceli biraz dramatik olmuş' dedi

16 Kasım 2012 21:45

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Ordu temasları sırasında bir gazetecinin, “İçişleri Bakanlığı'nın 2013 yılı bütçe görüşmeleri öncesinde gerçekleştirilen biber gazlı protestoya” ilişkin görüşlerini sorması üzerine, "Artık biber gazı bazıları için bir alışkanlık yaptı zannediyorum" dedi. 

 
Şahin şunları söyledi:
 
“Artık biber gazı bazıları için bir alışkanlık yaptı zannediyorum” diyen Şahin, şöyle devam etti: “İlgi çekici bir madde haline geldi. Beraberlerinde taşınan kişisel malzeme haline geldi, öyle zannediyorum. Bizim bakanlığımızın bütçesinin görüşüldüğü dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Halk Partili bazı milletvekillerimiz biber gazı edinmişler ve onu herhalde merakları nedeniyle incelerken gazı sıkmışlar. Etraflarında da kendileri olduğu için kendileri sıkıp kendileri etkilenmişler. Böyle biraz eğlenceli biraz dramatik bir şey olmuş.”
 
Bakan Şahin, gazın kullanımı sonrasında komisyona gittiğini anımsatarak, şunları kaydetti: “Zaten davet saatim o saatti. Biraz etkilenmiş gördüm onları. Ama denediler, biber gazının sonuç itibarıyla komisyon çalışmalarını engelleyecek bir etkisi olmadığını, anlık bir etkisi olduğunu, caydırıcı bir etkisi olduğunu deneysel olarak Cumhuriyet Halk Partili bir kısım arkadaşımız yaşamış oldu. Bize katkı verdiler, kendilerine teşekkür ediyorum.”
 

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