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Bakan Şahin: Alevi ailelerin evlerini çocuklar işaretlemiş

Bazı illerde Alevi vatandaşların işaretlendiği iddiaları Meclis'te yeniden gündeme geldi

16 Kasım 2012 12:23

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, bazı illerde Alevi vatandaşların evlerini işaretleyenlerin bilgisayar oyunlarından etkilenen çocuklar olduğunu söyledi.

Ercan Gürses'in ntvmsnbc'deki haberine göre; bazı illerde Alevi vatandaşların işaretlendiği iddiaları Meclis'te yeniden gündeme geldi.

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin işaretlemeleri yapan çocukların bilgisayar oyunlarından etkilendiğini söyledi.

Şahin, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının bütçesiyle ilgili yaptığı sunumda, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

CHP’li vekiller Şahin’e Adıyaman, Çorum, Malatya ve İzmir'de bazı alevi vatandaşların evlerine işaret konulmasıyla ilgili soruşturmaların sonucu soruldu.

Aylar önce, "Bunları çocuklar yapmıştır" dediğini hatırlatan Bakan Şahin, yapılan incelemeler sonucunda Adıyaman'da üç çocuğun suçunu itiraf ettiğini dile getirdi.

İçişleri Bakanı "Çocuklar işaretlemeleri 'Counter Strike' isimli bilgisayar oyunundan etkilenerek yapmışlar" dedi.

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