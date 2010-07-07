-ŞAHİN'DEN BDP'YE: ''YEMİNE SADIK KALIN'' TBMM (A.A) - 07.07.2010 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, ''Bu yüce çatı altında görev yapan her milletvekili arkadaşımız yapmış olduğu yemine sadık kalmalı ve bu yemine göre davranmalıdır'' dedi. Şahin, vefat eden eski milletvekili Kerem Güneş için Meclis'te düzenlenen törende, bir gazetecinin, ''Bazı BDP'li milletvekillerinin terörist cenazelerine katılıp, terör örgütü önünde saygı duruşunda bulunmasına Genelkurmay Başkanının sert tepkisi oldu. Ne diyorsunuz bu gelişmelere?'' sorusuna, ''Bu yüce çatı altında görev yapan her milletvekili arkadaşımız, yapmış olduğu yemine sadık kalmalı ve bu yemine göre davranmalıdır'' yanıtını verdi. TBMM Başkanı Şahin, ''Genelkurmay Başkanının açıklamalarına, AK Parti'den ve bazı çevrelerden 'siyasetçi gibi konuşmaması gerekiyor' denilerek eleştiri geldi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusu üzerine de ''Bu tür polemiklerin içine girmek istemem. Ancak, Genelkurmay Başkanımızın açıklamaları ile ilgili değerlendirme yapılacaksa bu ayak üstü yapılacak bir değerlendirme olmaz'' dedi.