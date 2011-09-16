-Şahin: Yeni YÖk Yasası'ndan çok bir şey beklemiyoruz İSTANBUL (A.A) - 16.09.2011 - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin, yeni YÖK Yasası'ndan çok fazla bir şey beklemediklerini belirterek, ''Yeni YÖK Yasası'nın sadece rekabete açık, performansa dayalı bir model olmasını istiyoruz'' dedi. İTÜ 2011-2012 akademik yılı, üniversitenin Ayazağa Yerleşkesi'ndeki Süleyman Demirel Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle açıldı. Açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, açılış öncesinde İTÜ'yü uluslararası yarışmalarda başarıyla temsil eden öğrencilerin projelerini inceledi. İTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ilk helikopterini, ilk elektrikli minibüsü, ilk güneş teknesi, ilk LPG yakıtlı dizel motoru, ilk insansız helikopteri, ilk küp uydusu ve ilk hidrojen teknesinin akademisyenlerin başkanlığında ve öğrencilerin destekleriyle yapıldığını anlattı. Yeni YÖK Yasası'na da değinen Şahin, ''Yeni YÖK Yasası'ndan çok bir şey beklemiyoruz. Yeni YÖK Yasası'nın sadece rekabete açık, performansa dayalı bir model olmasını, çalıştığımızın karşılığını alalım istiyoruz'' diye konuştu. Konuşmasında öğrencilere de seslenen Şahin, ''Şu anda içinde bulunduğunuz ortam, hayatınızın bundan sonraki kısmını derinden etkileyecek ve mutlaka değerlendirmeniz gereken önemli bir fırsattır. Bu fırsatın bir yanı ayrıcalık ise diğer yanı sorumluluktur'' dedi. Gösterdikleri çabalar sırasında kendilerine yol gösterenin, bilim ve Cumhuriyet'in aydınlık fikirleri olacağını ifade eden Şahin, ''Biz sizleri her zaman, büyük Atatürk'ün bizden istediği gibi 'Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür' bireyler olarak yetiştirebilmenin azmin ve kararlılığı içerisinde olacağız'' şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Gül, 2011 yılı TÜBİTAK Teşvik Ödülü alan Prof. Dr. Hafzullah Aksoy'a, 2011 yılı TÜBA Telif Eser Ödülü alan Prof. Dr. Mehmet Omurtag'a plaketlerini verdi. Uluslararası yarışmalarda derece alan öğrenciler de başarı belgelerini Gül'ün elinden aldı. Törende ayrıca, Feyzi Akkaya Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Fonu (FABED) Ödülü'ne layık görülen genç bilim adamlarına ödülleri ile İTÜ'ye ilk 3 dereceyle giren Can Murat Kökerer (Elektrik-Elektronik Fakültesi), Yeliz Yıldız (Mimarlık Fakültesi) ve Emre Turam'a (Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi) başarı belgeleri yine Gül tarafından verildi.