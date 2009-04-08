Şahin: Talihsiz bir açıklama

Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, İzmir'de özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Murat Gök'ün görev değişikliğiyle ilgili olarak Adalet Bakanlığının herhangi bir talimatının söz konusu olmadığını bildirdi.



Şahin, Adalet Bakanlığı'ndan ayrılırken gazetecilerin, Gök'ün görev değişikliğine ilişkin sorularını yanıtladı.



"İzmir Cumhuriyet Savcısı Gök'ün kendi tasarrufuyla açıklamalar yaptığını" ifade eden Şahin, görev değişikliğine ilişkin kararın, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının işlemi olduğunu söyledi.



Gök'ün soruşturma savcılığından duruşma savcılığına alındığını basından öğrendiğini anlatan Şahin, "Kendisi özel yetkili mahkemede savcı arkadaşımızdır.



O mahkemeye bakan Başsavcıvekili arkadaşımız, kendisini soruşturma savcılığından

alarak, duruşma savcılığına vermiştir. Soruşturma savcılığına başka arkadaşımız

verilmiştir. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına bizim herhangi bir talimatımız söz

konusu değildir" dedi.



Adalet Bakanlığının Cumhuriyet Savcısı Gök hakkında herhangi bir inceleme ve soruşturmasının bulunmadığını açıklayan Şahin, Gök'ün, yürüttüğü soruşturmalar

nedeniyle basında yer aldığını ifade etti.



Mehmet Ali Şahin, Gök'ün görev değişikliğiyle ilgili yaptığı açıklamalarını da "talihsizlik" olarak niteledi.

