Şahin Öner'in otopsi raporu açıklandı: 4 kaburgası kırılmış!

Diyarbakır'da, polise atmak istediği bombanın elinde patlaması sonrasında yaşamını yitirdiği iddia edilen 19 yaşındaki Şahin Öner'in ön otopsi raporu açıklandı.

Dicle Haber Ajansı'nın ulaştığı raporda, "Sağ yüz ve yanak tamamını içine alan sağ kulağı ileri derecede deforme halde parçalanmış sürtünme tarzı yaygın ekimoz olup yanak üzerinde yer yer siyah renkte daha koyu olarak izlenebilen alanlar dikkat çekti" ve "Sol 1,2,3, ve 4. kaburga kemiklerinin mitskapüler hattan ekimozlu kanamalı kırık olduğu görüldü" ifadeleri yer aldı.

'Vücutta sıyrık ve sürtünme tarzı yaygın ekimoz var'

Kimlik tespiti yapılmadan otopsiye geçildiğinin belirtildiği raporun "Dış Muayene" bölümünde şu ifadeler yer verildi: "172 santimetre boyunda, 60-65 kilogram ağırlığında, 20-25 yaşlarında siyah saçlı, kahverengi gözlü, ölü lekelerinin vücut sırta bası görmeyen alanlarda hafif şiddette oluşmuş olduğu görüldü. Sağ yüz ve yanak tamamını içine alan sağ kulağı ileri derecede deforme halde parçalanmış SÜRTÜNME tarzı yaygın ekimoz olup yanak üzerinde yer yer siyah renkte daha koyu olarak izlenebilen alanlar dikkat çekti. Sağ omuz ve sağ kol arka yüz tamamında 18x17 santimetrelik bir alanda sağ dirsek bölgesinde 8x6 santimetrelik, sağ bel bölgesinde 4x5 santimetrelik, sağ diz üzerinde 2x3, 3x1.5, 2.5, 1.5, 3x2 santimetrelik sol diz üzerinde 6x3, 5x2.5, 7x3.5, 3x4.5, 5x4.5 santimetre ebatlarında sıyrıklı ekimozlar olduğu görüldü."

'Parmak izi mi alındı'

Raporda ayrıca, "Her iki el parmaklarının parmak izi alımına bağlı siyah renkte mürekkeple boyalı olduğu ve tırnak örneği alımına bağlı sağ ve sol eldeki tırnaklarının tırnak yataklarının kanamalı olduğu görüldü" ifade edildi

Yapılan inceleme sonucu Şahin Öner'in vücudunda, harici muayene tarif edilenler dışında başkaca darp, cebir izi, ateşli silah yarası, kesici delici alet yarası, boyunda boğma-boğulma, ya da asıya ait telem izi tespit edilmediği belirtildi.

'Sol 4 kaburga kırılmış'

Boyun ve göğüs kısmına ilişkin de raporda şu ifadelere yer verildi: "Sağ kaburga kemikleri sağlam bulundu, sol 1,2,3 ve 4'üncü kemiklerinin mitskapüler hattan ekimozlu kanamalı kırık olduğu görüldü."

Raporun sonuç bölümünde bilirkişilerin Öner'den alınan kan, idrar ve iç organ örnekleri üzerine yapılacak toksikolojik ve histopatolojik neticeler sonucunda belirlenebileceği kaydedildi.

Öner'in otopsi raporu şöyle:



