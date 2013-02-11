Diyarbakır'daki Öcalan gösterisinde bir kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır'da Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin yıldönümü olan 15 Şubat protesto eylemlerinde Şahin Öner (19) adlı gencin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Şehitlik semtinde Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin yıldönümünü protesto eden gençlere polisin müdahalesiyle başlayan olaylarda Şahin Öner adlı 19 yaşındaki bir gencin yaşamını yitirdiği öğrenildi. Öner'in cenazesinin Diyarbakır Devlet Hastanesi morguna konulduğu kaydedildi.

'Patlayıcıyı atmaya çalıştığı sırada göstericinin elinde patladığını düşünüyoruz'

Saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayla ilgili Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak açıklama yaptı.

Vali Toprak, ''Göstericinin 18-20 yaşlarında olduğunu tahmin ediyoruz. İlk belirlemelere göre ölen kişinin adı Ş.Ö olarak tespit edildi. Kulağında da yaralanma sözkonusu olduğundan el yapımı patlayıcıyı atmaya çalıştığı sırada göstericinin elinde patladığını düşünüyoruz. Olayla ilgili soruşturma sürüyor'' dedi.

Öte yandan hastane önünde polisin geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.