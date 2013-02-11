Şahin Öner'i bomba mı 'akrep' mi öldürdü?

Diyarbakır'da, Öcalan'ın yakalandığı tarih olan 15 Şubat'ın yaklaşmasıyla birlikte, eylem yapan grup içerisinden Şahin Öner (19) adlı gencin polise atmak isterken elinde bomba patladığı iddiasıyla ilgili olarak, Öner'in cansız bedeninin fotoğrafları yayınlandı.

'Görgü tanıkları: Polis ezdi'

Dün akşam saatlerinde, 15 Şubat'ı protesto eden grupta yer alan ve polise atmak istediği bombanın patlaması üzerine yaşamını yitidiği öne sürülen 19 yaşındaki Öner'in, patlama sonrasında, el ve vücudunun bazı uzuvlarının koptuğu ve yandığı iddia edildi. Uzuvlarıın kopması nedeniyle yaşamını yaşamını yitirdiği öne sürüldü. Olayla ilgili konuşan bazı görgü tanıkları ise, Öner'i, 'Akrep' diye tabir edilen zırhlı polis aracının ezdiğini iddia etti.

'Polis:Bomba elinde patladı'

Patlama sonrasında, cep telefonunda kimliği tespit edilen Şahin Öner hakkında bilgi veren polis, Öner'in bombanın elinde patlaması sonrasında yaşamını yitirdiğini söyledi.

'Elleri sağlam'

Twitter ve Facebook'ta, Şahin Öner'in fotoğrafı yayınlandı. Öner'in tabuttaki cansız bedeni görünüyor. Polisin yaptığı açıklamaya göre, zıt bir görüntü ortaya çıkıyor. Patlama sonrasında, elinde parçalanma olduğu söylenen Öner'in, ellerinde herhangi bir parçalanma yok.

Fotoğraflar incelendiğinde, yüzünde ve vücudunun bazı yerlerinde morluk görünen Öner'in vücudu da sağlam.