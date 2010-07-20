-ŞAHİN: KIBRIS'TA TÜRKLER YARIN DA VAR OLACAKTIR CENEVRE (A.A) - 20.07.2010 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Türkiye'yi Kıbrıs'ta ''insan hakları ihlali ve işgal'' ile suçlayan Rum Yönetimi Meclis Başkanı Marios Karoyan'ı sert şekilde yanıtladı. Şahin, ''Kıbrıs'ta Türkler dün vardı, bugün de vardır, yarın da var olacaktır. Sorunun çözümü bu gerçeği kabul etmekten geçmektedir'' dedi. Şahin, Cenevre'deki BM merkezinde iki gündür devam eden Dünya Parlamento Başkanları Konferansı 3. Toplantısı'nda, Türkiye'yi Kıbrıs'ta ''insan hakları ihlali ve işgal'' ile suçlayan Rum Yönetimi Meclis Başkanı Karoyan'ı yanıtlamak için ikinci kez konuşma hakkı istedi. Toplantının Başkanlık Divanı, Türkiye'nin ısrar etmesi üzerine ''teamüllerinde olmamasına karşın'' Şahin'e cevap hakkı vermeyi kabul etti. TBMM Başkanı Şahin, yaptığı konuşmada, Karoyan'ın geçmişte Kıbrıs'ta yaşananları ''tek yanlı ve gerçeklere aykırı şekilde değerlendirdiğini'' ifade ederek, şunları söyledi: ''İşin aslı şudur: Sayın Karoyan'ın da gayet iyi bildiği gibi, Türk kuvvetlerinin adadaki varlığı 1960 tarihli uluslararası anlaşmalara dayanmaktadır. 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti, Londra ve Zürih uluslararası anlaşmalarıyla Kıbrıs ve Rum halkları arasında kurulan bir ortak devlettir. 1963 kanlı Noel olayları ile Kıbrıslı Rumlar, bu ortaklık devletini ortadan kaldırmaya çalışmışlardır. Bu ilk girişim başarısızlığa uğramıştır. Hepinizin hatırlayacağı üzere, Kıbrıs Rum tarafı 1974 yılında adayı ikinci kez ilhak etme girişiminde bulundu ve bir darbe yaptı. Türkiye'nin, garantör bir ülke olarak, uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmekten başka şansı yoktu. Nitekim, Türk kuvvetleri, 1974 yılından bu yana adada daha önce vuku bulmuş trajedilerin tekrarlanmasını önleyebilecek tek unsur olmuştur. 1974'den bu yana, yani 36 yıldır, Kıbrıs'ta sürekli barış vardır. Türkiye, her zaman, Kıbrıs adasında adil, kalıcı ve kapsamlı bir çözüm bulunması gerektiğini savunmuştur. Bu çözüm ise iki kesimli siyasi eşitlik temelinde olacaktır. Bu çerçevede, Türkiye, Birleşmiş Milletlerce (BM) hazırlanan Annan Planı'nı desteklemiştir. Annan Planı 2004 yılında eş zamanlı olarak referanduma sunulmuş; Türk tarafınca kabul edilmiş, Rum tarafınca çoğunlukla reddedilmiştir. Sayın Karoyan, Kıbrıs'ta Türk varlığını yok sayan, sadece Rumların var olduğu izlenimi veren bir konuşma yapmıştır. Kıbrıs'ta Türkler dün vardı, bugün de var, yarın da var olacaktır. Sorunun çözümü bu gerçeği kabul etmekten geçmektedir. Halen iki kesimin liderlerinin başkanlığında, BM nezaretinde toplumlararası görüşmelere devam edilmektedir. Bu görüşmelerin anlaşmayla sonuçlanmasına destek vermesi gerekirken, Sayın Karoyan talihsiz konuşmasıyla çözümsüzlüğün yanında yer almıştır. Bu nedenle bu konuşmada ileri sürülen gerçek dışı iddiaları reddediyorum.'' Bu arada, diplomatik çevreler, Kıbrıs Rum Kesimi Meclis Başkanı Karoyan'ın, ''Kriz Ortamında Parlamentoların Görevi ve Hesap Verebilirlilik'' konulu toplantıda Türkiye'yi suçlamasının Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıldönümüyle aynı güne getirmesini ''anlamlı'' bulduklarını ifade ettiler.