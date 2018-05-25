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Şahin Irmak'tan Orhan Gencebay paylaşımı: Batmış bu dünya!

Gencebay, son zamanlarda oynadığı deodorant reklamıyla gündemdeydi

25 Mayıs 2018 17:50

BKM Mutfak ile tanınan oyuncu Şahin Irmak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Orhan Gencebay’ın reklamına göndermede bulundu. Oyuncu Irmak, Gencebay’ın şarkılarından biri olan ‘Batsın Bu Dünya’ üzerinden bir göndermede bulunarak “Batmış bu dünya” notunu düştü.

Orhan Gencebay rol aldığı bir deodorant reklamıyla gündem oldu. Metrobüste çekilen reklam filminde bir gence deodorant kullanması yönünde uyarıda bulunan Orhan Gencebay’ın bu görüntüleri bazı kesimler tarafından eleştirilirken Gencebay reklamının birinci olduğunu söyleyerek eleştirilerin kendisini etkilemediğini söylemişti.

Oyuncu Şahin Irmak, Gencebay’ın şarkılarından biri olan ‘Batsın Bu Dünya’ üzerinden bir göndermede bulunarak “Batmış bu dünya” notunu düştü.

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