-Şahin: ''Her yerde çalışmalıyız'' ORDU (A.A) - 16.09.2011 - İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, ''Şırnak da bizim, Siirt de bizim, Batman da bizim, Diyarbakır da bizim, her yerde durmak lazım, her yerde çalışmak lazım. Biz bu bölgenin insanı olarak bu bölgeyi seviyoruz, canımız gibi, kanımız gibi seviyoruz, ama bu ülkenin her yerini en az bu kadar seviyoruz, onun için oradayız hep beraber oradayız, gerekirse hepimiz oraya çalışmaya, insanlarla kucaklaşmaya gideceğiz'' dedi. Şahin, Ünye Belediyesi'nce yaptırılan İçme Suyu Arıtma Tesisi Temel Atma törenine katıldı. Yatırımların Türkiye'nin her yerine ulaştığına işaret eden Bakan Şahin, ''(Burası Ünye burada durmak lazım) demiştik. Ünye'de durmak lazım, ama biraz durduktan sonra ileriye gidip orada da durmak lazım. Oralara bakmak lazım, oralar da bizim, bizden bir şeyler bekliyor. Hatta o kadar gitmek lazım ki Ordu'dan, Giresun'a, Trabzon, Gümüşhane, Van'dan aşağıya doğru Yüksekova'ya gitmek lazım, Hakkari'ye gitmek, Şemdinli'ye gitmek lazım. Şırnak da bizim, Siirt de bizim, Batman da bizim, Diyarbakır da bizim, her yerde durmak lazım, her yerde çalışmak lazım. Biz bu bölgenin insanı olarak bu bölgeyi seviyoruz, canımız gibi, kanımız gibi seviyoruz, ama bu ülkenin her yerini en az bu kadar seviyoruz. Onun için oradayız, hep beraber oradayız. Gerekirse hepimiz oraya çalışmaya insanlarla kucaklaşmaya gideceğiz'' dedi. İdris Naim Şahin, Ünye'de içme suyu sıkıntısı yaşanmadığını ifade ederek, ''Ünye'nin bugün belki su sıkıntısı yok, fark etmiyoruz bunu. Bundan 8-10 sene önce maalesef fark ediyorduk. Belediye Başkanımız geldikten sonra acil tedbirlerle nüfusu artan, devamlı göç alan Ünye'de, turizm hareketliliğinin olduğu Ünye'de su sıkıntısını bu halka hissettirmedi. Böyle giderse büyüyen Ünye'de su sıkıntısı çekilecekti. Sıkıntı gelmeden, tehlike gelmeden, problem olmadan çare bulmak lazım, çözüm bulmak, sorunların altında ezilmemek olayların altın da kalmamak lazım'' diye konuştu. Çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini, içlerinde hizmet aşkı olduğunu vurgulayan Şahin, terörle mücadele konusuna da değinerek, şu ifadelerde bulundu: ''Biz her şeye rağmen bir taraftan sevgi savaşımızı devam ettireceğiz, ettiriyoruz. Bir taraftan bu büyüyen ülkenin, milletin huzurunu bozmak isteyenlerin karşısında diğer savaşımız, diğer mücadelemizi, güvenlik hizmetimizi, çalışmamızı bütün arkadaşlarımızla birlikte, askerimizle, generalimizle, polis memurumuzla, emniyet genel müdürümüzle, kahraman arkadaşlarımla, geçici köy koruyucularıyla birlikte yılmadan, yorulmadan akılla, insafla millet devlet adına sürdüreceğiz. O çalışmamız ayrı, o devam ediyor, edecek. Bu çalışmalar da hız kesmeden devam edecek, ediyoruz da. Bu ülke bizim, bu millet bizim, biz milletimizi ve birbirimizi seviyoruz.''