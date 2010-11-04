-ŞAHİN: CHP'NİN İÇ İŞİ TBMM (A.A) - 04.11.2010 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, CHP'de yaşananların ''ana muhalefet partisinin iç işi olduğunu'' ifade ederek, ''Dolayısıyla bir değerlendirme yapmak doğru olmaz'' dedi. Şahin, dün vefat eden eski milletvekili Mehmet Necati Kalaycıoğlu için TBMM'de düzenlenen törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP'de yaşananlara ilişkin herhangi bir değerlendirmesinin olup olmayacağının sorulması üzerine, Şahin, ''Ana muhalefet partimizin iç işi olarak görüyorum. Dolayısıyla bir değerlendirme yapmak doğru olmaz. Bir partimizin iç işleyişiyle ilgili gelişmelerdir. Bunları hep birlikte takip ediyoruz. Partilerin iç işlerine karışmak gibi bir adetimiz yok'' diye konuştu. Şahin, bir gazetecinin, ''Sürece ilişkin, bir siyasetçi olarak dün yaşananlar...'' sözleri üzerine, ''Ben, şu andaki konumum itibarıyla siyasetçi olarak bir değerlendirmede bulunamıyorum. Bu bakımdan, böyle bir değerlendirme bulunduğumda hemen 'Meclis Başkanı tarafsızlığını yitirdi' diye yorumlar yaparsınız. O bakımdan sorularınıza cevap veremeyeceğim'' dedi. -''KATILSALARDI ÇOK İYİ OLURDU''- Mehmet Ali Şahin, ''Çankaya Köşkü'ndeki Cumhuriyet resepsiyonuna CHP'den ve TSK Komuta kademesinden katılım olmadığının'' söylenmesi üzerine, şöyle konuştu: ''Katılsalardı çok iyi olurdu. Katılmamak kendi takdirleridir ama Cumhuriyetimizin 87. kuruluş yıldönümünde, cumhurun başı olan Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu o resepsiyon vesilesiyle davetli herkesin bir arada olması, sanıyorum çok anlamlı bir mesaj ve kutlama olurdu diye düşünüyorum. İnşallah bundan sonraki Cumhuriyet Bayramlarında bu birlikteliği sağlarız.''