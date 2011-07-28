-ŞAHİN, ÇADIR KENTLERİ GEZDİ YAYLADAĞI (A.A) - 28.07.2011 - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ülkelerindeki olaylar nedeniyle Türkiye'ye gelen Suriyeliler için Hatay'ın Yayladağı ilçesinde oluşturulan geçici çadır kentleri gezdi. İlk olarak eski TEKEL binasındaki geçici çadır kente gelen Şahin'i, çoğunluğunu kadınlar ve çocukların oluşturduğu kalabalık bir topluluk, ellerinde çiçeklerle karşıladı. Gruptakiler, Şahin'e sevgi gösterilerinde bulunurken, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan lehine sloganlar attı. Şahin, burada kurulan ''eğitim çadırı''nı ziyaret ederek, çocuklarla bir süre sohbet etti. Şahin, bazı bebekleri kucağına alırken, gezisi sırasında iki kız çocuğunu elinden tutarak beraber yürüdü. Şahin ayrıca, geçici çadır kentte dünyaya geldiği öğrenilen 4 bebeğe çeyrek altın takıp, çeşitli hediyeler sundu. Bebeklerden ikisine Emine, birine ise Recep Tayyip adının verildiğini öğrenen Şahin, şaşkınlık yaşayarak, aileleriyle bir süre sohbet etti. Daha sonra çadırları gezen Şahin, el işi yapan kadınlarla sohbet edip, SHÇEK tarafından eğitim verilen kız çocuklarının söyledikleri şarkıları dinledi. Şahin, çadır hastanede tedavileri süren Suriyelilerle de görüşüp, geçmiş olsun dileklerini iletti ve hediyeler verdi. Daha sonra özel idareye ait alanda kurulan ikinci geçici çadır kente gelen Şahin, burada Dışişleri Bakanlığı, Hatay Valiliği, kamu kurumlarının temsilcileri ile geçici çadır kentte yaşayan vatandaşlardan bazılarıyla toplantı yaptı. Bakan Şahin, toplantı öncesi yaptığı açıklamada, AK Parti iktidarı olarak ''yurtta barış, dünyada barış'' sloganı ve iktidarın bu yöndeki eylem planıyla hareket ettiklerini söyledi. ''Yaklaşık 9 yıldan beri hem dünyadaki barışın hem Ortadoğu'daki barışın, huzurun teminatı ve çoğalması için bir dış politika götürüyoruz'' diyen Şahin, şöyle devam etti: ''Özellikle komşularımız bizim kardeşlerimiz, akrabalarımız, tarihten gelen dostluğumuz, kardeşliğimiz devam ediyor. Biz onlardan gelen talebi karşılamak, kalmak istedikleri sürece burada barındırıp ihtiyaçlarını karşılamak üzere hükümet olarak büyük bir gayret içindeyiz. 8 bin 700'e yakın kardeşimiz, amcamız, ablamız, çocuklarımız, gençlerimiz burada. Onların her biri bizim için çok kıymetli. Bizim geleneklerimizde komşuluk çok önemli. İyi ve kötü günde yanlarında olmak, sıkıntısını paylaşmak, sıkıntısını paylaşarak azaltmak ve sevincinde yanında olmak bizi biz yapan değerlerde de var. Şu anda uyguladığımız AK Parti'nin dış politikasında da var. Bundan sonraki beklentilerini de öğrenmek için buradayız. Dilek ve temennileri neyse onları dinleyeceğiz ve takipçisi olacağız. Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük bir gayreti ve büyük bir takibiyle bugün birçok sorun halledilmiş gözüküyor.'' Şahin, kadınların, kızların, çocukların gözlerinin içinde umut, muhabbet ve sıcaklık olduğunu, bu umudun solmaması ve gelecek adına daha da güçlenmesi için neler yapılması gerektiğiyle ilgili çalışma yaptıklarını belirtti. Türk halkının da bu konuda çok duyarlı olduğuna dikkati çeken Şahin, ''Merak etmesinler. Suriye'den gelen kardeşlerimiz bizim canlarımız ciğerlerimiz, akrabalarımız. Onların gelecek adına beklentilerinin takipçisi olacağız'' dedi. Şahin, yaşanan süreçte Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie ve Avrupa Konseyi temsilcilerinin gelerek, geçici çadır kentleri gezdiğini belirterek, ''Avrupa Konseyinden temsilciler geldi. Türkiye hükümetinin yapmış olduğu çalışmaları takdirle karşıladıklarını, kendi iç imkanlarımızla bunu başarmış olmamızdan dolayı bizi kutladıklarını söylediler. Uluslararası hukukun bize vermiş olduğu sorumluluğu, yükümlülüğü kendi üzerimizde görüyor ve bunun bire bir de takipçisiyiz. Yurt dışı düzeyinde ülkemizin yapmış olduğu hizmetler bütün dünyada büyük bir takdirle karşılanıyor'' diye konuştu. Şahin, gezi sırasında yanına gelerek Suriye'deki karışıklıklardan bahsedip, yardım isteyen Suriyelilere, ''Sizler bizim kardeşlerimizsiniz, geçmişe dayanan dostluklarımız var. Merak etmeyin, tüm sıkıntılarınızda yanınızda olacağız. Her şey daha güzel olacak. Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan, bu konuyla çok yakından ilgileniyor. Umut ediyorum ki daha güzel yarınlar sizleri bulacak'' dedi.