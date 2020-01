-Şahin: ''Bu ülkede özgürlüğün en dik alası var'' ESKİŞEHİR (A.A) - 24.12.2011 - İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, terör örgütüne ilişkin, ''Dağda silahlı mücadele şehirde de kalemli mücadelesi var'' dedi. Şahin, AK Parti Eskişehir merkez Tepebaşı ilçe Teşkilatı'nın Gar Düğün Salonu'nda düzenlenen kongresinde yaptığı konuşmada, terör örgütünün birçok şeye yöneldiğini, sözde paçavra bir anayasa ve sözleşme yaptıklarını söyledi. ''Devlet olmayan devletmiş. Yargısı varmış, halk mahkemesi varmış, yargı teşkilatı, eğitim teşkilatı varmış, akademi varmış'' diyen Şahin, şöyle devam etti: ''AK Parti'den de özenti yapmışlar. Kandıracaklar güya. Kurban ol sen AK Parti'ye. AK Parti'nin siyaset akademisinde Türkiye anlatılıyor. Türkiye'nin birlik ve beraberliği, ülkenin bölünmezliği anlatılıyor. Senin akademinde isyan nasıl yapılır, halk isyana nasıl teşvik edilir, nasıl öldürülür, nasıl kurşun atılır, nasıl polise taş atılır ve sonra izini kaybettirip kaçılır... Bu dersleri veriyorsun, vermeye çalıştın. Sözüm ona meclisi varmış, vergi toplayacakmış. Sözüm ona bir de basın ayağı varmış. Gazetecilik de yapıyorlar. Tabi var. İki türlü uğraşıyor bu devlet ve milletle. Dağda silahlı mücadele şehirde de kalemli mücadelesi var. Kalem erbabı var. Bilerek, bilmeyerek birileri alet oluyor. Birileri yazıyor, çiziyor. O kadar yazıyor ki o kadar da şaşkın ve aptalca yazıyorlar ki İçişleri Bakanı bu ülke için çırpınıyor, milletin acısını duyuyor, başını önüne eğdirmemek için kendisini ortaya koyuyor, 'bu ülkeyi böldürtmem sana' diyor. Sen kalkıyorsun ona, yaptığı işe değil, verdiği mücadelesine değil, polisi ve askeriyle düştüğü yolda in avcılığına, oradaki terörist avcılığına değil, konuştuğu cümlelerden bir, iki kelime alarak sataşmaya çalışıyorsun. Kime hizmet ediyorsun kime? Şehirde oturup, boğazdan maviliklere, tepedeki yeşilliklere bakarak, içeceğini yudumlayarak yazı yazılmaz. Sen benimle gel, Hakkari'ye, Şırnak'a, Şemdinli'ye. Ama şimdi az kaldı. Bu baharda hep beraber inşallah herkes oraya gidecek, bu yazıları yazanlar da gidecek, korkmayanlar zaten gidiyor, hep beraber gideceğiz. Bu sefer göreceksiniz neyin ne olduğunu.'' Şahin, bir taraftan silahlı mücadele, bir taraftan da kalemle mücadeleyi verdiklerini, buna da ''psikolojik harekat ve 5. kol faaliyeti, kara propaganda'' denildiğini dile getirerek, ''Kimse fantezi yapma hakkına sahip değil. Ne AK Parti ne de muhalefet. Devlet meselesidir bu. Bugün bizim sorumluluğumuzda, yarın bir başka kadroların sorumluluğundadır. Ama biz bizden önceki büyüklerimizden aldığımız, milli, manevi düşünce ve heyecanı anlamak ve anlatmak, bizden sonrakilere de devretmek zorundayız'' dedi. Bu nedenle korkmadığını ama konuşmak zorunda olduğunu belirten Şahin, şöyle konuştu: ''Kim ne derse desin biz önemli bir konu üzerinde mücadele götürüyoruz, dikkatle, sabırla, insani olarak götürüyoruz. 5 Aralık'tan 23 Aralık'a Cudi Dağı'nda benim kahraman arkadaşlarımın yürüttüğü, etap etap verdiği mücadeleyi izledik. Günlerce yalvarıyor benim askerim, subayım, 'gel ne olur teslim ol. Devlet öldürmek istemez, öldürmez. Biz yaşatmak için varız. Üşüyorsan gel parkamı üzerine atayım, açsan ekmeğimi sana vereyim, çünkü sen de bu ülkenin insanısın. Biliyoruz ki seni kandırdılar, korkuttular ve oraya götürdüler. Gel hayatını zehir etme, insanca yaşa, hayata dön' diyor. Günlerdir dil döktü. Ama gece bir kısmı teslim oldu, bir kısmı ise bir kardeşimizi şehit etti. Bugün cenazesi var Mersin Silifke'de. O kardeşimize rahmet diliyoruz. Bir kardeşimiz Dağlıca yolunda önceki gün şehit oldu. Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine bağlı İstiklalbağı köyünden Cezmi Kaya. O da şehit oldu. Mayın döşendi. Birileri bir şey yapıyor. Biz de bir şey yapıyoruz. Devlet yapar, devletin alternatifi yine devlettir, başkası olamaz ama birileri de zannediyor ki sanki biz İçişleri Bakanlığı olarak söz gelimi Batman Sulama Kooperatifi ile uğraşıyoruz ya da söz gelimi Avcılar Derneğini kapatıyoruz antidemokratik şekilde. İnanıyor musunuz buna, inanmıyorsunuz değil mi.'' -''Kalaşnikoflu, M-16'lı, kanaslı siyaseti yeni görüyoruz''- Şahin, karşılarında ciddi bir terör örgütü olduğunu, birilerinin ''Aman siyaset yapsınlar, siyaset yapıyorlar'' dediğini ifade ederek, şöyle dedi: ''Siyasetin her şeklini gördük, kalaşnikoflu, M-16'lı, kanaslısını yeni görüyoruz. Birileri diyor ki 'bıraksanız da siyaset yapsalardı'. Vallahi bunu bir yanlışlık olsa, kafam gitse yapmam da varsayalım ki bunu yaptık, siz buna izin verir misiniz? Milletim izin vermez. Siirt Meydanı'nda halk, 'şehitler ölmez vatan bölünmez' diyordu 16 Temmuz'da. Ben 'bu milletin talebidir, biz devleti yönetiyoruz, bu bir emirdir, bu yapılacaktır' dedim. Bu ülkede özgürlüğün en dik alası var. Hatta o kadar var ki benim tabirimle, devleti bölmeyi düşünecek ve bunu ifade edecek derecede özgürlük var. Bu ülkede hakların hepsinden yararlanmak var ama 'bu ülkede ben haklardan yararlanmıyorum' diyecek kadar beyni tutsak olanlar da var. Sıkıntımız burada. Meclise kadar geliyor, aynı sırada oturuyoruz, aynı kürsüden söz alıyoruz. O diyor ki 'hala özgürlük yok'. Başka kürsü yok, aynı kürsüdeyiz, başka sıra yok aynı sıradayız, başka Meclis yok aynı Meclisteyiz. Ama kurulmuş ya bir dinsizlik, inançsızlık ve iğrenç düzen. Bir bataklık düzeni kurulmuş. Saadet zinciri düzeni bu. Birileri sefa sürecek, kumarı dahi oynayacak, yazlığı, kışlığı olacak, çocukları yurt dışında okuyacak, Ankara'da kolejlerde okuyacak...'' Terör örgütü unsurlarından Sezer Arslan'nın babasının, oğlunun cenazesinde evine bayrak çektiğini, hıncını alamayıp gidip bir de mezarlığa Türk bayrağı diktiğini anımsatan Şahin, şunları söyledi: ''Doğrusunu yaptı, inandığı gibi davrandı. Amcası Mehmet Arslan 'sizinkiler cipe, bizimkiler tabuta' dedi. Artık benim Kürt kardeşim neyin ne olduğunu iyice anladı. Kürt kardeşim meselenin Kürt'lük olmadığını ve bu örgütün üyelerinin çoğunun da İranlı, Iraklı, Suriyeli ve farklı etnik kökenlerden, farklı inanç kökenlerinden olduğunu gördü. Daha dün Bingöl'de 2'sini yakaladı arkadaşlarımız, sağ ele geçirdiler. Biri İranlı. Oyun büyük oyun. Çünkü Türkiye ve milleti büyük. Bizi kıskanıyorlar. Dünyada iddia sahibi birileri, gündüz masa başında bizimle dost geçinip terör örgütünü de bir şekilde pışpışlıyor. Onları besliyorlar ve büyük Türk milletinin ayağına çelme takmak istiyorlar. Biz bu oyunun farkındayız. Biz bu oyunu bilmenin ötesinde bozacağız. Bozduk bile.'' -''Bu yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacak''- Şahin, muhalefetin zamanının bol olduğunu, bu nedenle çok konuştuklarını belirterek, ''Biz az konuşur çok iş yaparız. 'Az söyleyelim çok olsun, geç söyleyelim erken olsun, her şeyin hayırlısı olsun' derdik. Eskişehir'de de böyle diyoruz. Muhalefet kendisi bir şey üretemiyor, üretme başarısı yok. Hep böyle bir taktiğin içindeler. 'İktidar bir hata yapsın da veya iktidarın mensupları yanlış söz söylesinler de biz de onun üzerinden politika yapsak' diye bakıyorlar'' dedi. AK Parti'nin sepetinde 30, muhalefetin sepetinde ise 5 yumurta olduğunu dile getiren İçişleri Bakanı Şahin, şunları kaydetti: ''Muhalefet, bizim ayağımızın tökezleyip yumurtalarımızın 2'sinin kırılmasını bekliyor. Siz daha çok beklersiniz. Siz de proje üretin, çalışın kardeşim. AK Parti sağlamdır, sepeti sağlam, köyü sağlam, kümesi sağlam, tavuğu sağlam, mayası sağlam, insanları, politikası ve zemini sağlamdır. Orada değil yumurta kırılması tavuklar bile mutlu, herkes mutlu. Dağda, ovada, yaylada otlayan canlıların, hayvanların hepsi mutlu. Onlara da destek veriyor, onları da gözetliyor AK Parti. Bütün canlılar, doğa, tabiat AK Parti'nin kapsamı alanında. Kültür, eğitim... Herkes AK Parti'nin kapsama alanında. Biz kendimizle yarışıyoruz. Durmak yok, yola devam. Ben değil, biz olduk, daha çok olacağız. Bu yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacak. Bunun başka çıkar yolu yok. Bizim vizyonumuz 2023'tür.'' -28 Aralık'ta uçak seferleri başlayacak- TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı da Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün mayın patlaması sonucu şehit olan uzman çavuş Cezmi Kaya için Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi. Avcı, yerel medyada zaman zaman Eskişehir'de siyasetin sönük geçtiğinden şikayet edildiğini belirterek, şöyle konuştu: ''Bundan en çok AK Parti siyasetçilerini sorumlu tutuyorlar. Tatlı bir rekabet içinde AK Parti kongreleri sürüyor. Medya bizden şikayet etmekte haklı. Yarın düzenleyeceğim basın toplantısında Eskişehir'le ilgili projelerden ve müjdelerden bahsedeceğim. Eskişehir'de uzun bir süredir 'neden başlamadı' denilen uçak seferlerinin başlayacağını müjdeleyecektik. Ancak bugün bir yerel gazetede, biraz eksik bilgilerle bu haber yer alınca düzeltme yapma gereği duydum. Eskişehir'de uçak seferleri başlıyor ama o gazetenin haberindeki gibi geç bir zamanda değil, 28 Ocak'ta başlıyor. Ayrıntılar yarın...'' -Vilayetler Hizmet Birliği Pansiyonu açıldı- İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, daha sonra Vali Kadir Koçdemir'i ziyaret etti. Koçdemir, Bakan Şahin'e lületaşından yapılmış satranç takımı hediye etti. Bu arada, doğuştan iki kolu olmayan, tüm ihtiyaçlarını ayaklarıyla karşılayan Sümeyye Boyacı, Şahin'e ayaklarıyla yaptığı portre resmi armağan etti. Şahin de Sümeyye Boyacı'ya hediye paketi verdi. Gökmeydan Mahallesi'nde bulunan Turgut Reis Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Vilayetler Hizmet Birliği Pansiyonu'nun açılışını da gerçekleştiren Şahin, burada yaptığı konuşmada, ülkede yatırımların devam ettiğini belirterek, Vilayetler Hizmet Birliğinin bu yatırımının biraz farklı olduğunu söyledi. Eğitime katkı için yapılan binanın ülkeye hayırlı olmasını dileyen Şahin, şöyle konuştu: ''81 İlin İl Özel İdaresi her yıl ödenen ödeneklerle bir bütçe yapıp ülkemizin çeşitli yerlerine bu yatırımları yapıyor. Vilayetler Hizmet Birliği, en son Van ve Erciş'e yatırımlar yapılması için karar aldı. Mütevazı bütçesiyle bu yatırımları götürüyor. Bu, illerimizi yöneten valilerimizin mütevazı bir şekilde yıllardır gerçekleştirdiği özgür ve bilinen bir çalışmadır.'' Konuşmanın ardından kurdele kesilerek, açılış gerçekleşti. Şahin, açılışın ardından pansiyonu gezdi.