Şahin Alpay, ilk kez savunma yapacak: Zaman'da yazdığım için pişmanım, bir yargı kararı olsaydı...

Darbe girişimi sonrası Gülen cemaatine yönelik olarak başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan gazeteci Şahin Alpay'ın, bugün hâkim karşısında yapacağı savunmanın bazı bölümleri ortaya çıktı. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Alpay'ın savunmasında "Gülen Hareketi’nin bir suç örgütü olduğuna dair bir yargı kararı olsaydı, bir gün bile Zaman’da yazmayı sürdürmezdim", "15 Temmuz darbe girişimini lanetliyorum. Bu nedenle Zaman’da yazdığım için de pişmanlık duyuyorum. Bu hareketin karanlık yüzünü göremediğim için fena halde yanıldım" ifadelerini kullandığını aktardı.

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31 Temmuz 2016'da tutuklanan Şahin Alpay, bugün ilk kez hâkim karşısına çıkacak.

Ahmet Hakan'ın "Dikkat! Kadınlara arkadan saldıran Ercan aramızda" başlığıyla yayımlanan (17 Eylül 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Şahin Alpay, Ali Bulaç ve Ahmet Turan Alkan tam 14 aydır tutuklu.

Bu üç yazar, yarın ( 18 Eylül 2017) ilk kez duruşmaya çıkacaklar.

Üçünün de nasıl bir savunma yapacağı merak konusu.

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Elimde Şahin Alpay’ın yapacağı savunmanın tam metni var.

Konuyu dağıtmayan, sadece kendi pozisyonunu açıklayan, kendisini anlatmaya çabalayan bir metin kaleme almış Şahin Alpay.

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Savunmanın en can alıcı kısımları şöyle:

- Gülen Hareketi’nin bir suç örgütü olduğuna dair bir yargı kararı olsaydı, bir gün bile Zaman’da yazmayı sürdürmezdim.

- Gülen Hareketi mensuplarının bir askeri darbe girişiminde şu veya bu ölçüde rol olabilecekleri aklımın uçundan geçseydi, asla Zaman gazetesinde yazmazdım.

- 15 Temmuz darbe girişimini lanetliyorum. Bu nedenle Zaman’da yazdığım için de pişmanlık duyuyorum. Bu hareketin karanlık yüzünü göremediğim için fena halde yanıldım.

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Şahin Alpay’ın savunma metninin son bölümü çok ilginç...

Şöyle diyor:

- Hiçbir suçum yoktur. Sadece ve sadece Anayasa ile güven altında olan ifade özgürlüğümü kullandım. Yargılama sonunda aklanacağıma kesinlikle inanıyorum, beraatımı istiyorum.

- Yargılama süresince kaçmam söz konusu olamayacağı gibi delilleri karartmam da mümkün değildir. Tahliye edilmemi, ömrümün kalan birkaç yılını da eşim, çocuklarım ve torunlarımla geçirmeme izin vermenizi diliyorum. Bundan böyle hayattan ailemle birlikte olmaktan başka hiçbir beklentim yok.

- Bu davada benimle birlikte yargılanan sekiz yazardan dördü tutuksuz yargılanmakta, başka benzer davalarda yaşları 70’in üzerinde olan şüphelilerintutuksuz yargılandıklarını biliyoruz. Bana da bu hakkı tanıyacağını umuyor, saygılar sunuyorum.

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Umarım mahkeme heyeti, Şahin Alpay’ın özellikle son çağrısını dikkate alır.