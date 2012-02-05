-Şahin: "Bu toprakları kimse bölemez" EDİRNE (A.A) - 05.02.2012 - İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, '' Bu toprakları kimse bölemez, böldürtmeyiz. Edirne'den Hakkari'ye bir bütündür bu topraklar'' dedi. Bakan Şahin, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen AK Parti Edirne Merkez İlçe Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin siyasete seviye getirdiğini söyledi. Türkiye'de siyasetin, AK Parti ile nitelik kazandığını ifade eden Bakan Şahin, şunları kaydetti: ''Siyaset bu ülkede en nitelikli, en medeni, (ben varım) diyen, zengin, fakir ayrımı olmaksızın bu ülkeye sevda duyan herkesin yaptığı, yapabildiği bir iş oldu. Bakın AK Parti'ye patron vardır ama az miktarda, çoğu dar gelirlidir, orta gelirlidir, memurdur, işçidir, engellidir, yaşlıdır, gençtir. 7 bölgeden, 7 renk insan vardır AK Parti kadrolarında. AK Parti siyaseti birilerinin güdümünde bir siyaset değil, AK Parti kendi düşünen, kendi konuşan ve yapan bir siyasetin tarzıdır, adresidir. Fark burada. Ezber siyasette bozuldu. Türkiye ihtiyaç hissediyordu, siyasetin doğrudan sahibiyle, ehliyetli ellerden yapılması, ikinci hesabı olmayanların yapacağı iş olması arzusu, AK Parti tarafından gerçekleştirildi.'' ''Büyük Atatürk'ün dediği gibi eğer mevzuubahis vatansa gerisi teferruattır'' diyen bakan Şahin, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Edirne'nin barajı da yapılır, hastanesi de yapılır. İki sene sonra da yapılsa, yapılır. Biz değerlerimizden sapmamalıyız, duygularımızda ayrışmaya gitmemeliyiz. Gidiliyor mu, gitmek isteyenler var mı? Var, bir takım beyinsizler var. Biz bunun cevabını siyaseten de icraat olarak da veriyoruz, vereceğiz. Sayın Başbakanımızın dediği gibi (bu toprakların üzerinde 1 bölü 78 milyon paydalı tapunun üzerinde operasyon yaptırmayız) Bu toprakları kimse bölemez, böldürtmeyiz. Edirne'den Hakkari'ye bir bütündür bu topraklar. Birileri bu topraklardan beslenip, buranın havasından teneffüs edip, bedhahlığa düşenler var. Ama düşünmek lazım bu topraklar ne diyor acaba. Bu vatan ne diyor acaba? Zap suyu Meriç'ten, Batman Ovası Ergene'den, Fırat, Sakarya'dan, Boludağı Cudi'den ayrılmayı istiyor mu acaba. Sordular mı, var mı onların bir şikayeti? Dağa sor, ovaya sor, dereye son var mı bir şikayeti.'' -''Birileri için silah sigorta olabilir, beyinsizler için''- AK Parti'nin sıradan bir parti olmadığını ifade eden Bakan Şahin, ''Birileri için silah sigorta olabilir, beyinsizler için. Ama AK Parti için sigorta siyasettir, demokrasidir. AK Parti milletle, milletin değer ve arzularıyla bu yönde de milletin duygularını paylaşma, hatırlama, söyleme mücadelesini de yarına taşıma mücadelesini veren adrestir. AK Parti siyasetin ötesi bir organizasyondur. Sıradan bir siyasi parti değildir. 78 milyon insanın ortak duygusu, düşüncesidir. Sadece 78 milyonun değil Balkanlar'ın, Kafkasya'nın, Ortadoğu ve Orta Asya'nın ortak duygusudur'' dedi.