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Yaşam

Sahillerde huzur yok

Röntgenciler sahillerde bayanlara huzur vermiyor...

09 Ağustos 2010 03:00

T24 - Antalya'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla plajlar yerli- yabancı tatilcilerle dolup taşarken, röntgenciler de ortaya çıkmaya başladı.

Özellikle yoğun ilgi gören Konyaaltı sahilinde bikinili ve üstsüz kadınları gözetleyen tişörtlü ve kot pantolonlu röntgencilere karşı plajların özel güvenlik görevlileri önlem almakta zorlanıyor. Konyaaltı'nda 3.5 kilometre uzunluğundaki sahili aynı anda kontrol altına almaya çalışan özel güvenlikçiler, kalabalığın arasına gizlenen röntgencilerle baş etmenin zor olduğunu söylüyor.
 


Kendilerini izleyen gözlerden rahatsız olan tatilciler kimi zaman röntgencileri uyarmak zorunda kalıyor. Tacizcilerin ise uyarılara pek aldırış etmediği görülüyor.





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