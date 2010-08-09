Sahillerde huzur yok

T24

Özellikle yoğun ilgi gören Konyaaltı sahilinde bikinili ve üstsüz kadınları gözetleyen tişörtlü ve kot pantolonlu röntgencilere karşı plajların özel güvenlik görevlileri önlem almakta zorlanıyor. Konyaaltı'nda 3.5 kilometre uzunluğundaki sahili aynı anda kontrol altına almaya çalışan özel güvenlikçiler, kalabalığın arasına gizlenen röntgencilerle baş etmenin zor olduğunu söylüyor.Kendilerini izleyen gözlerden rahatsız olan tatilciler kimi zaman röntgencileri uyarmak zorunda kalıyor. Tacizcilerin ise uyarılara pek aldırış etmediği görülüyor.