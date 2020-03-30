Sahilde yürüyenlere bin lira ceza

İstanbul Valiliği’nin sahillerde spor yapılmasını yasaklaması ardından yürüyüşe çıkan yurttaşlara biner TL idari para cezası kesildi

İstanbul Valiliği, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının önüne geçmek amacıyla sahillerde balık tutulmasını ve spor yapılmasını yasakladı. Yasağa rağmen Beşiktaş-Sarıyer sahil yolu üzerinde yürüyüşe çıkan yurttaşlara para cezası kesildi.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de etkili olan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılmasını engellemek amacıyla ülke çapında bir dizi önlemler alındı. İstanbul Valiliği de bu kapsamda vatandaşların yoğun olarak toplandığı sahillerde balık tutmanın ve spor yapmanın geçici süreliğine yasaklandığını açıkladı. Alınan tedbirlerin ardından İstanbul Emniyeti, Beşiktaş-Sarıyer sahil şeridinde denetlemelere başladı. Sahil yolu üzerinde anonslar yapılarak vatandaşlara alınan tedbirlere uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu.

Yasağa rağmen sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlara polis ekipleri tarafından biner TL para cezası uygulandı.

Öte yandan İstanbul’da trafik polisleri de, yolcu sayısı fazla olan bir taksiyi durdurdu. İçeridekilerin araçtan inmelerini söyleyen polis, yolcuların 4 kişi olduğunu görünce, taksi sürücüsüne Kabahatler Kanunundan 392 lira idari para cezası uyguladı.

Yine İstanbul Bahçelievler’deki bir minibüs şoförüne de sınırın üzerinde yolcu taşıdığı gerekçesiyle 392 lira ceza kesildi.