Sahilde koşu yapan Tom Hanks, denk geldiği düğüne katıldı

Sahilde koşu yapan aktör Tom Hanks, denk geldiği bir düğünü ziyaret etti. İki gelin Diciembre ve Tashia Farries, Tom Hanks’in düğüne gelmesiyle şoke oldu.

CBSNews’da yer alan habere göre, Santa Monica sahilinde evlenen Diciembre ve Tashia Farries çiftinin düğününe, o sırada yürüyüş yapan Tom Hanks de katıldı.

Hanks, düğün fotoğraflarına da girdi. Hanks, çifte evlilik tavsiyeleri de verdi. Oyuncu, “Aşkınızı canlı tutmayı unutmayın. Birbirinizi çok sevdiğinizi görebiliyorum, her gün bunun üzerinde çalışın” dedi.

Tom Hanks, 2016 yılında da New York Central Park’ta koşu yaparken denk geldiği bir düğüne katılmıştı.