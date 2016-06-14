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Yaşam

Sahibini aldatan kedi kameraya yakalandı

“Sadece kedim değil, ben de yeni arkadaşlar edindim”

Fotoğraf: Arşiv, Osman

14 Haziran 2016 22:18

Sık sık ortadan kaybolan kedisinin neler yaptığını merak ederek boynuna ‘casus kamera’ takan sahibi, Willow’u başka bir evde yakaladı. 

Sputnik’in haberine göre, Avustralya’nın Townsville kentinde yaşayan News.com.au muhabiri Matthew Dunn, kedisi Willow’u bir yardım kuruluşundan sahiplendi. Sydney’e taşınmasının ardından Willow’un sokaklarda rahatça dolaşmasına izin veren Dunn, bir süre sonra kedisinin dışarıya biraz fazla alıştığını fark etti.

​Willow’un kendisi yokken neler yaptığını öğrenmek için 'kedi kameralarından' satın alan Dunn, iş dönüşünde kameranın kaydettiklerini izlediğinde ise acı gerçeği öğrendi.

​Kedisinin ‘diğer evine’ giderek farkında olmadan Willow’a eş sahiplik yaptığı kişiyle tanışan Dunn, “Willow’un diğer sahibi çok kibardı ve deli bir adamın kapısına gelip ona çılgınca sorular sormasına kızmadı. Bu anlamda sadece kedim değil, ben de yeni arkadaşlar edindim” dedi. Dunn, şu anda Willow'un her iki evinde kedisi olduğunu belirtti.

 

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