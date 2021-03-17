Sahibinden 'satılık' okul ilanları artıyor; "Öğrencili, kullanıma hazır, merkezi konumda"

Özel okulların bir bölümü, Koronavirüs salgını nedeniyle büyük bir ekonomik krizin içinde. Türkiye’nin pek çok il ve ilçesinde çok sayıda özel okul, sahipleri tarafından öğrencileriyle birlikte satılığa çıkarıldı. Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Zafer Öztürk, bu sırada 27 bin civarında kişinin işini kaybettiğine dikkati çekti. Okulöncesi kurumların da kapanmasının üzücü olduğunu belirten Öztürk, velilere yıllara dayanan geçmişi olan okulları tercih etmelerini tavsiye etti.

Cumhuriyet’ten Figen Atalay’ın haberine göre, “Sahibinden” emlak sitesine “satılık okul” bilgisiyle girildiğinde çıkan ilk sayfada, 16 satılık okul ilanı bulunuyor. İstanbul Ümraniye’de 1 milyon 750 bin lira bedelle satışa çıkarılan “250 öğrenci kapasiteli” okulun ilanında, “Eğitim dönemi sonuna kadar çevirecek durumda. Öğrencili ve kullanıma hazır. Okullar bölgesinde, sorunsuz okul” açıklaması bulunuyor.

Muğla; “Özel hastane ile komşu, iyi lokasyonda”

Muğla Ortaca’da devren satılık özel Anadolu lisesi, “Ortaca ilçe merkezinde, özel hastane ile komşu, iyi lokasyonda, 800 m2 arsa içinde 12 derslikli Anadolu lisesi ruhsatıyla, (özel kurs merkezi, dershane vb. kurumlara da dönüştürülebilir) devren satılıktır” ifadeleriyle tanıtılıyor.

Maltepe; “400 kontenjanlı, büyük bahçeli, hazır öğrencili, ruhsatlı”

Maltepe’de 1 milyon 200 bin liraya devren satışa çıkarılan “merkezi konumdaki” özel okulun ilanında, “Metro ve otobüs duraklarına çok yakın, 400 kontenjanlı, büyük bahçeli, hazır öğrencili, ruhsatlı” bilgileri veriliyor.

Türkiye Özel Okullar Derneği, satılığa çıkarılan okullarla ilgili ne dedi?

Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Zafer Öztürk, kapanan okullar ve sektörün içinde bulunduğu durumla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Özel okulculuk kâr getiren bir sektör değildir, gönül işidir. Geçmişte verilen yatırım ve veli teşvikleri ile dershanelerin dönüşümü nedeniyle ihtiyacın üzerinde özel okul açıldı. Giderek artan rekabet ücret indirme yarışına ve kaliteden ödün vermeye dönüştü. Pandemi etkisiyle birlikte dayanma gücü olmayan bir kısım okul kapandı. Bir kısım okul da zaten beklediği kârlılığı bulamadığından pandemiyi gerekçe göstererek piyasadan çekiliyor.

“27 bin civarında kişi işini kaybetti”

Bu noktaya kadar olan eksilmeyi doğal, hatta özel okulculuğun güçlenmesi açısından yararlı kabul edebiliriz. Asıl üzücü olan uzaktan eğitimi yapısı gereği çok kullanamayan büyük çapta okulöncesi kurum da kaybedildi. Kapanan birçok okul devralınabiliyor. Ayrıca kapanma işlemleri de altı ayla bir yıl arası süre alabiliyor. Bu nedenle okul sayısı konusunda bir şey diyemeyiz. Bin civarında olabilir ancak öğrenci kaybı 350 bin civarında ve giderek yüzde 25’e doğru yaklaşıyor. Daha üzücü olan 27 bin civarında kişi işini kaybetti. Öğrencilerin yaklaşık 250 bini okulöncesinde ve şartlar normale döndüğünde süratle geri gelir."