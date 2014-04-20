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Yaşam

Sahibinden satılık LPG'li uçak

İnternet sitesine ilan veren bir kişi, LPG'li uçağını satışa çıkardı. 1966 model Cessna 150F uçağı için 32 bin dolar isteniyor

20 Nisan 2014 15:11

Tekirdağ’dan Fazıl Kara isimli vatandaş, LPG’li uçağını internetten satışa çıkardı. Kara, 1966 model Cessna 150F uçağı için 32 bin dolar istiyor.

cnnturk.com.tr’de yer alan habere göre, LPG'li uçak ilanının açıklamasında takas kabul etmeyeceğini belirten Kara, satın alacak kişilerin bu uçakla dünyayı gezebileceğini söylüyor.

Uçağı kullanmanın motosiklet kullanmak kadar kolay olduğunu açıklamasına ekleyen ilan sahibi, Cessna 150F uçağının kendini havacılık sektöründe sağlamlık ve uzun ömürlülükte kanıtlamış olduğunu belirtiyor.
 

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