Sahibinden satılık LPG'li uçak

Tekirdağ’dan Fazıl Kara isimli vatandaş, LPG’li uçağını internetten satışa çıkardı. Kara, 1966 model Cessna 150F uçağı için 32 bin dolar istiyor.

cnnturk.com.tr’de yer alan habere göre, LPG'li uçak ilanının açıklamasında takas kabul etmeyeceğini belirten Kara, satın alacak kişilerin bu uçakla dünyayı gezebileceğini söylüyor.

Uçağı kullanmanın motosiklet kullanmak kadar kolay olduğunu açıklamasına ekleyen ilan sahibi, Cessna 150F uçağının kendini havacılık sektöründe sağlamlık ve uzun ömürlülükte kanıtlamış olduğunu belirtiyor.

