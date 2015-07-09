800 yıllık kiliseyi satışa çıkaran emlakçı: Mülk sahibini söyleyemem, 50 kere tekrarlatmayın!

Bursa'nın Mudanya İlçesi'nde bulunan Aziz Yuhanna (Saint John) Kilisesi, bir internet sitesinde 1 milyon dolara satışa çıkarıldı. Kiliseyi internet üzerinden satılığa çıkaran emlakçı Nusret Akyüz, bilgi almak için kendisini aradığımızda "Satıyoruz, mülk sahibine ilişkin bilgi veremiyoruz. İlanda ayrıntılar var. Aynı şeyleri tekrarlatmayın. Dünden beri arayan 50. kişisiniz, sanıyorum ki gazetecisiniz. Bilgi ilandaki gibidir" yanıtını verdi. Rumların Tirilye'den göç ettirilmesinin ardından kilisenin özel mülkiyete geçtiği biliniyor.

İlanda yer alan bilgide "röleve ve restitüsyonu Bursa Anıtlar Kurulu'ndan onaylı olup hibe için uygundur" deniyor. İlanda takas tekliflerinin de değerlendireleceği belirtiliyor.

Üç katlı binanın her bir katında, üç daire olduğu belirtilen kilise, bir tarihi eser olmaktan çok "31 yaş ve üzeri" ifadesiyle "eski bir apartman" gibi değerlendiriliyor.

"Satılık kilise" için bilgi almak istediğimiz emlak yetkilisi, "Satıyoruz, mülk sahibine ilişkin bilgi veremiyoruz. İlanda ayrıntılar var. Aynı şeyleri tekrarlatmayın. Dünden beri arayan 50. kişisiniz, sanıyorum ki gazetecisiniz. Bilgi ilandaki gibidir" diye konuştu.

Rumların bölgeyi terk etmesi ardından özel mülkiyete geçen kilise, Dündarevi olarak da biliniyor.

2011'de bir işadamına satıldı

1923 yılında Yunanistan ile Türkiye arasında yapılan Nüfus Mübadelesi sonucu özel mülkiyete alınan ve Mudanya Belediyesi’nin imar planlarında ’bahçeli ev’ olarak geçen Aziz Yuhanna Kilisesi kiliseye bürokrasi engelinden dolayı dokunulamayınca sahibi tarafında satışa çıkarıldı.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Türkiye ve Yunanistan Krallığı 1923 yılında Lozan Barış Antlaşması’na ek olarak yaptıkları sözleşme uyarınca kendi ülkelerinin yurttaşlarını din esası üzerine göçe tabi tuttu. Bu göçün sonucunda TBMM , ’Mülk Edindirme Yasası’ çıkararak göç sonucu Yunanistan’dan Türkiye’ye gelenleri mülk sahibi yaptı. Bu kapsamda Tirilye Mahallesi’nde kilise olarak kullanılan bina 1928 yılında Yunanistan’dan gelen ’Giritli Ali Durak’ isimli Türk bir aileye verildi. Burada yaklaşık 83 yıl kalan aile binayı 2011 yılında bir işadamına sattı.

'Kemerli Kilise ile karıştırılıyor'

Fener Rum Patrikhanesi Bursa Metropoliti ve Heybeliada Ruhban Okulu Başrahibi Prof.Dr. Elpidophoros Lambriniadis, satılığa çıkarılan kilisenin 1200 yıllık Kemerli Kilise (Pantovasilisa) ile karıştırıldığını söyledi. Prof.Dr. Lambriniadis, şöyle konuştu:

"Dündarevi olarak bilinen bu yapı daha yeni. Osmanlı döneminde yapılan bir kilise adı da Aziz Yuhanna (Saint John). Kemerli Kilise’yi 2011 yılında ben satın aldım. Burayı da bana satmak istediler. Ama tüm kiliseleri ben alacağım diye bir şey yok. Binayı alan kişi burayı otel yapmak istedi. Ancak, yapamayınca satılığa çıkardı."

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