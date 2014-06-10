Sahibinden 'İçinde küfür dahi edilmedi' ilanlı otomobil satışı

Bartın’da oturan bir kişi, internete otomobilini satmak için verdiğini ilana, "İçinde küfür dahi edilmedi" açıklamasını yazdı.

Merkez ilçeye bağlı Çakırömerağa Köyü’nde oturan bir kişi, Otomobilini satmak için internet sitesine ilginç bir ilan verdi. İsmini vermeyen ve sadece telefonunu yazan kişi, ’İçinde küfür dahi edilmedi’ başlıklı ilanda, 163 bin kilometrede olan siyah renkli otomobilinin fiyatını 37 bin 500 olarak açıkladı.

DHA'da yer alan habere göre, otomobile ait 7 fotoğraf kullanılan ilanın açıklama bölümünde, ’Sahibinden tertemiz. Orjinal değişen olmayıp çiziklerden ötürü ufak tefek boya var, koltuklarda yıpranma, sökülme yoktur. İçerisinde sigara içilmemiştir. Düzenli olarak her hafta temizlettiriyorum. Aracın sağ ayna sinyali kırık orjinalini bozmamak için değiştirmedim. Düzenli olarak bakımları yapılmıştır. Servis dışında herhangi bir tamirciye götürmedim. Dosta gidecek bir araçtır. 34 plakaydı, 74’e çevirdim ve araç Bartın’da duruyor. Araç fazlalığından satıyorum. O sebepten dolayı takas söz konusu değildir. Motor 10 numara tık ses yok. Ufak da olsa pazarlık payı vardır’ yazıları yer aldı.