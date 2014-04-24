Sahibinden 3+1 daire fiyatına cep telefonu numarası!

İnternette bazı siteler üzerinden satılığa çıkartılan özel telefon numaraları için adeta bir daire parası isteniyor. Geçtiğimiz aylarda Dubai'de yaşayan bir prensin 3 milyon dolara 666 666 66 66 telefon numaralı hattı satın alması sonrası gündeme gelen özel telefon numarası modası Türkiye 'ye de sıçradı. Satışa çıkan numaralar arasında en yüksek fiyat ise İstanbul Bakırköy'de bir bayi tarafından satışa çıkartılan 05xx 533 33 33 numaralı hatta ait. İlan sahibi söz konusu hat için tam 175 bin TL para talep ediyor.

10 bin TL’den başlayıp sınırları zorluyor

Haber 7'nin haberine göre, ellerindeki farklı seri ve dizilimdeki numaraları internette faaliyet gösteren ilan siteleri üzerinden satışa çıkartan hat sahipleri tek rakamlı numaralar için Dubai Prensi kadar olmasa da inanılması güç rakamlar talep ediyor. Önem derecesine göre 10 bin TL'den başlayan hat fiyatları 200 bin TL gibi astronomik rakamlara kadar çıkabiliyor.

En çok onlar ilgi gösteriyor

Sayıları her geçen gün artan yüzlerce ilandaki birbirinden farklı özellikteki numaralar genellikle iş insanları, taraftarlar ve siyasetçiler tarafından yoğun ilgi görüyor. İş dünyasında giyim kuşamından bindiği araca kadar herşeyiyle ön planda olmayı seven iş insanları özel numaralar ile prestijini arttırmayı hedeflerken, taraftarlar takımlarına bağlılıklarını siyasetçiler ise seçim bölgelerindeki seçmenin gönlünü fethedeceğini düşünüyor.

Sahibinden 3+1 daire fiyatına numara

Satışa çıkartılan hatlar arasında en yüksek fiyatlar hafızalarda rahat kalabilecek olan tek veya iki rakamın ard arda dizilmesiyle oluşan telefon numaralarına isteniyor. Bu şekilde olan rakamlar arasında en yüksek fiyat ise İstanbul Bakırköy'de bir bayi tarafından satışa çıkartılan 05xx 533 33 33 numaralı hatta ait. İlan sahibi söz konusu hat için tam 175 bin TL para talep ediyor.

Fanatikler de unutulmadı

Satışa çıkartılan numaralara bakıldığında giydiği ve kullandığı her şeyiyle taraftarı olduğu takımına bağlılığını gösteren fanatiklerin de unutulmadığı görülüyor. Başlangıcı, ortası veya sonunda takımların kuruluş yıllarına ait tarihlerin bulunduğu hatlarda satışa çıkartılanlar arasında. Bu hatlar arasında en fazla ücret ise Fenerbahçe ve Beşiktaş için isteniyor. Öyle ki 1905 ve 1907 tarihlerinin geçtiği numaralar için ortalama 100 bin TL'lik bir ücret talep ediliyor.

Pazarlığın ucu açık!

Söz konusu numaralar için pazarlığın ise ucu açık. Çünkü; Türkiye'de bu alanda oturmuş henüz bir piyasa rakamı yok. O yüzden de hat sahipleri belirledikleri fiyatları kafalarına göre koyuyor. Yani bazı istisnai numaralar haricinde çetin pazarlık sonrası belirtilen fiyatların çok altında istenilen hattın satın alınması mümkün. Hattını 100 bin TL'den satışa çıkartan bir vatandaşın söyledikleri de bunu doğruluyor. Kendisine bir firma tarafından en son 20 bin TL'lik teklif yapıldığını ifade eden şahıs, firmanın kendisine tekrardan geri dönüş yapması halinde hattını verilen teklif üzerinden satmaya razı olduğunu söylüyor.

İlginç ilan yazıları

Astronomik rakamların talep edildiği numaralar için verilen ilanlarda yapılan açıklamalarda çok ilginç. Ev ve araba satar gibi ilan yazısı yazan satıcıların yaptığı açıklamalar işin ne kadar ciddiye alındığını gözler önüne seriyor. İlanlarda genellikle ev ve araba satışlarında dile getirilen, "Sahibinden az kullanılmış hat", "Borçsuz temiz hat", "Alıcısını utandırmayacak prestijli numaralar" ve "İlk sahibinden" şeklinde ifadeler kullanıldığı görülüyor.

İnternet üzerinden satışa çıkartılan bazı telefon numaraları ve istenen rakamlar şöyle:

05xx 333 33 33 - 175 bin TL

05xx 455 34 34 - 160 bin TL

05xx 055 55 55 - 150 bin TL

05xx 363 1903 - 120 bin TL

05xx 361 61 61 - 100 bin TL

05xx 651 51 51 - 100 bin TL

05xx 223 0532 - 100 bin TL

05xx 888 88 88 - 90 bin TL

05xx 70000 24 - 90 bin TL

05xx 276 76 76 - 85 bin TL

05xx 666 66 66 - 80 bin TL

05xx 317 1903 - 80 bin TL

05 xx100 1907 - 80 bin TL

05xx 6000007 - 80 bin TL

05xx 500 3000 - 75 bin TL

05xx 888 06 06 - 60 bin TL

05xx 544 44 44 - 40 bin TL

05xx 643 1907 - 30 bin TL

05xx 542 42 42 - 30 bin TL