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Spor

Sahaya giren taraftar Fernandes'e saldırdı

Karşılaşmanın 81. dakikasında sahaya giren bir taraftar, Fernandes'e tekme atarak yere düşürdü

15 Aralık 2013 23:37

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Beşiktaş maçında bir taraftar sahaya girip Fernandes'i tekmeledi. Sahaya giren taraftarı tekmeleyen Motta bu hareketi nedeniyle kırmızı kart gördü. Almeida da taraftara yaptığı müdahale nedeniyle ikinci sarı kartını gördü ve o da kırmızı kartla oyundan atıldı.
Karşılaşmanın 81. dakikasında sahaya giren bir taraftar, Fernandes'e tekme atarak yere düşürdü. Kasımpaşalı oyuncuların yere yatırarak etkisiz hale getirdikleri taraftarı, Beşiktaş'ın oyuncuları Almedia ve Motta yerde tekmeledikleri için kırmızı kartla oyun dışında kaldılar.
Kasımpaşa tribünlerinden inen taraftarın montunun içine Beşiktaş forması giydiği iddia edildi.

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