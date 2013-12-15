Erkek taraftar Kartal'a yaramadı

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 27 puanla ikinci sırada bulunan Kasımpaşa, 26 puanla üçüncü sırada yer alan Beşiktaş'ı konuk etti. Siyah-beyazlılar, cezadan beri erkek taraftar desteğiyle oynadıkları ilk maçtan 2-1 mağlup ayrıldı.

Lider Fenerbahçe'nin arkasında yer alan Kasımpaşa, galibiyetle öneli bir zafere imza attı. Kasımpaşa puanını 30'a yükseltirken sayah beyazlılar 26 puanda kaldı.

Son bölümü büyük olaylara sahne karşılaşmanın 81. dakikasında sahaya giren taraftar Fernandes’e tekme atarken, saha karıştı. Beşiktaş’ta Motta sahaya giren taraftara vurduğu için kırmızı kart görürken, Almeida da bu pozisyon sonrasında ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gördü ve Beşiktaş sahada 9 kişi kaldı. Maçın 30. dakikasında ise sahalarda belki de daha önce hiç görülmemiş bir olay yaşandı. Donk, sahaya atılan ikinci topu elinde tutarken, ceza sahası içinde pozisyona giren Almieda şut çekmek üzereyken elindeki topu diğer topun üzerine attı.

Beşiktaş ilk golü Hugo Almeida'yla erken buldu. 3. dakikada gelişen Beşiktaş atağında ceza alanı içinde sol çaprazda topla buluşan Olcay'ın içeriye çevirdiği topta Almeida, topu boş kaleye gönderdi.

Mücadelenin 30. dakikasında çok konuşulacak bir pozisyon yaşandı. Beşiktaş ceza alanında Almeida ile pozisyona girerken, Kasımpaşa'dan Donk elinde duran topu Almeida'nın ayağındaki meşin yuvarlağa fırlattı. İlginç pozisyon sonrasında top Almeida'nın kontrolünden çıkarken, maçın hakemi oyunu durdurdu ve Donk'a sarı kart gösterirken, oyunu hava atışı ile yeniden başlattı.

İkinci yarıda ise golü erken bulan taraf Kasımpaşaspor oldu. 47 dakikadaki Kasımpaşa atağında Donk'un ceza alanındaki Malki'ye pasında Malki hiç bekletmeden top sol çaprazdaki Halil Çolak'a verdi ve Halil düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Kasımpaşa ikinci golü 75. dakikada Oscar Scarione ile buldu. Sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında ceza alanına yapılan ortada savunmanın karşıladığı topu Kerem ceza alanına gönderdi ve topu kontrol eden Scarione, karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi.

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