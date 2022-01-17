“Şahane Bir Şey Yaşamak" şarkısındaki sözler nedeniyle Sezen Aksu hakkında suç duyurusu

Yeni Şafak gazetesi ve Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin'in de hedef gösterdiği "Şahane Bir Şey Yaşamak" şarkısındaki sözler nedeniyle sanatçı Sezen Aksu hakkında, "dini değerlere hakaret ve tahrik veya aşağılama" suçunu işlediği iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Adliye önünde bir araya gelen grup, “Şahane Bir Şey Yaşamak" şarkısındaki ifadeler nedeniyle sanatçı Aksu'ya tepki gösterdi.

Suç duyurusuna ilişkin dilekçeyi savcılığa verdikten sonra grup adına açıklama yapan Avukat Mikail Yılmaz, Sezen Aksu'nun ifadeleriyle "dini kişilikleri itibarsızlaştırmayı hedeflediği" görüşünü dile getirdi.

Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu haliyle 'dini değerleri aşağılama' suçunun unsurlarını oluşturan ifadelerin, ifade özgürlüğü sınırları içinde değerlendirilmesi mümkün değildir. İnternet ortamında yer alan yayınla ilgili olarak içeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesi kararı alınmasını talep ettik. Ayrıca suçtan elde edilen gelir olduğu için kazancın müsaderesini talep ettik."

Aksu'nun şarkısında geçen ifadelerin İslam'a saldırı niteliğinde olduğunu iddia eden Yılmaz, sanatçının "dini değerlere hakaret ve tahrik veya aşağılama" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

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