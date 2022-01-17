Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Şahin, Sezen Aksu’yu hedef aldı: Akşam kapısındayız

Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin, Sezen Aksu'yu "Şahane Bir Şey Yaşamak" isimli yeni şarkısı nedeniyle hedef aldı. Hedef gösterilen Sezen Aksu'ya destek veren Mustafa Sandal'a ilişkin olarak da “Ertesi gün de sabah sana çay içmeye geliriz Mustafa Sandal kardeş” mesajını paylaştı.

Aksu, yazdığı şarkıda "Binmişiz bir alâmate. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e..." sözleri nedeniyle Yeni Şafak gazetesi ve sosyal medyada hedef gösterildi.

Şahin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "14 Temmuz 2016’da “CUNTA” imalı şarkının sözlerini yazan, dün de dini hassasiyetlerimize hakaret içeren şarkı sözlerini piyasaya sürerek kinini kusan, FETÖ'nün “aziz dostum” dediği Sami Yıldırım’ın kızı Sezenaksu yarın 20:30’da kapındayız…" ifadesini kullandı.

Şahin daha sonraki paylaşımında da şunları kaydetti:

"Bak hele sen, şimdi de Mustafa Sandal’ı piyasaya sürdüler… Ne kadar acı değil mi değerli dostlar, biz bu sözde sanatçılara yıllarca para kazandırdık… Yarın Sezen Aksu’nun kapısındayız ertesi gün de sana çay içmeye geliriz Mustafa Sandal kardeş… Mustafa Sandal haddini bil"

TIKLAYIN | Yeni Şafak gazetesi, Sezen Aksu'yu şarkısı üzerinden hedef gösterdi