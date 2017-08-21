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Şahan Gökbakar'dan Hakan Hepcan'a: Zibidi!

"Çık efendi gibi özürünü dile, 'Çocukluk ettim' de"

21 Ağustos 2017 19:16

Komedyen Şahan Gökbakar, Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis için "Maymun" diyen sosyal medya fenomeni Hakan Hepcan'a tepki gösterdi. Hepcan'a "Zibidi" diye seslenen Gökbakar, "Çık efendi gibi özürünü dile 'çocukluk ettim, ırkçılıktan değil cahillikten oldu' vs. gibi bir mazeret bildir bari" ifadesini kullandı. 

Gökbakar'ın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım şöyle:

''Bu çocuk efendi ve kendi halinde yetenkli de bir çocuk ama malesef çirkin bir söylem dökülmüş parmaklarından. Ardından herkes yüklenince, "yanlış anlaşıldım" demiş. Lan alenen Gomise maymun demişsin zibidi. Yanlış anlaması mı var! Siyahi bir futbolcuya ırkçı bir hakaret etmişsin. Çık efendi gibi özürünü dile "çocukluk ettim, ırkçılıktan değil cahillikten oldu" vs. gibi bir mazeret bildir bari. Bu arada be nde ona zibidi dedim, yanlış anlaşıldıysam özür dilerim zabudo demek istemiştim..."

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Şahan GökbakarHakan HepcanGomisMaymunZibidi

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