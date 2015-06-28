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Şahan Gökbakar, vergi rekortmenleri listesinde neden ilk 100'e giremedi?

Şahan Gökbakar, Instagram'dan açıklama yaptı

28 Haziran 2015 11:04

Türkiye’nin en çok vergi veren 58’inci kişisi olan Cem Yılmaz, kişisel Twitter hesabından “58’inci olmam, yan kulvarda oturan ama koşmayan Bolt’u geçmek gibi bir şey herhalde!” açıklamasını yapmıştı. Ünlü komedyenin bu tweetiyle  ‘Türk Sineması’nın gişe rekortmeni olmasıyla övünen’ ancak bu yıl ilk 100’e giremeyen Şahan Gökbakar’a gönderme olarak yorumlandı.

Bu tweet’in ardından Gökbakar, Instagram hesabından açıklama yaptı. Bu durumun “Recep İvedik 4” filminin yapımcısı Murat Akdilek’in payına düşen 25 milyon lira vermemesinden kaynakladığını iddia eden Gökbakar, şunları söyledi:

“Çalınan 25 milyon TL’me rağmen 3 milyon TL vergi vermişim. Hesap et, çalınanın yüzde 35’ini. Yani ilk 100 kişi adam da 100-150 arası adam değilmiş gibi bir mantık var sanki bazılarında. Hani ‘Şahan nerede ya listede’ diyen bazı dedikoduculara cevap bolsun. Ayrıca bir de o çalınan paranın kurumlar vergisini de şirket olarak 4 milyon TL devlete ödedik. Oldu mu? Allah başkasının cüzdanıyla ilgilenen leş kargalarını uzak tutsun hepimizden.”

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