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Şahan Gökbakar, 'Şımarık kız'ın peşine düştü

Recep İvedik 5 gişede rekorlar kırarken, bir sosyal medya kullanıcısının internetten korsan yayın yaptığı ortaya çıktı

03 Mart 2017 11:29

Şahan Gökbakar’ın 16 Şubat’ta vizyona giren 'Recep İvedik' serisinin son filmi korsan seyirci kurbanı oldu.

Posta'nın haberine göre, başrolünde Şahan Gökbakar'ın oynadığı kadrosunda Orkan Varan, Deniz Ceylan'ın yer aldığı Recep İvedik 5 ilk 11 günde 4 milyon 137 bin kişi tarafından izlenerek şimdiden rekorları altüst etmiş durumda. İddiaya göre, gişede izdihama yol açan filmi izlemek sinemaya giden 'Şımarık kız' rumuzlu bir kişi, internet üzerinden canlı yayın yapılmasını sağlayan 'Periscope' platformundan korsan çekim yaptı.

Filmin 42 dakikasını izlettiren 'şımarık kız'ın yayınını yüzlerce kişi izledi. Bazı takipçiler 'Şahan'ın emeğine yazık, ayıp' diye tepki gösterince yayın kesildi.

Şahan Gökbakar'ın korsan hesabın peşine düştüğü, kimliği tespit edildikten sonra korsana dava açacağı ileri sürüldü.

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Recep İvedik 5ilk 11 gün rekoru4 milyon 137 bin korsan yayınşımarık kızPeriscope TV

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