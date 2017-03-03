Şahan Gökbakar, 'Şımarık kız'ın peşine düştü

Şahan Gökbakar’ın 16 Şubat’ta vizyona giren 'Recep İvedik' serisinin son filmi korsan seyirci kurbanı oldu.

Posta'nın haberine göre, başrolünde Şahan Gökbakar'ın oynadığı kadrosunda Orkan Varan, Deniz Ceylan'ın yer aldığı Recep İvedik 5 ilk 11 günde 4 milyon 137 bin kişi tarafından izlenerek şimdiden rekorları altüst etmiş durumda. İddiaya göre, gişede izdihama yol açan filmi izlemek sinemaya giden 'Şımarık kız' rumuzlu bir kişi, internet üzerinden canlı yayın yapılmasını sağlayan 'Periscope' platformundan korsan çekim yaptı.

Filmin 42 dakikasını izlettiren 'şımarık kız'ın yayınını yüzlerce kişi izledi. Bazı takipçiler 'Şahan'ın emeğine yazık, ayıp' diye tepki gösterince yayın kesildi.

Şahan Gökbakar'ın korsan hesabın peşine düştüğü, kimliği tespit edildikten sonra korsana dava açacağı ileri sürüldü.