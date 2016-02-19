Şahan Gökbakar, Hüseyin Avni Danyal'a 4 bin lira tazminat ödeyecek

Şahan Gökbakar, Hüseyin Avni Danyal’a hakaret ettiği gerekçesiyle 4 bin lira tazminat ödeyecek.

Hürriyet'te yer alan habere göre; İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvuran Danyal, Kenan Erçetingöz’ün sunduğu bir televizyon programında “Recep İvedik” filmini eleştirdiğini ,bunun üzerine Gökbakar’ın Erçetingöz’e SMS atarak kendisine hakaret ettiğini öne sürmüştü.

Danyal, Gökbakar’ın “orta yaşlı sahtekâr” ve “iki arada bir derede kalmış yavşak ruhlardan kurtulalım” mesajlarının internette yayınlamasının ardından ünlü komedyenden 20 bin lira manevi tazminat istemişti. Mahkeme, Gökbakar’ın 8 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.

Ancak bu karar Yargıtay tarafından bozuldu. Yargıtay’ın bozma ilamı doğrultusunda kararını veren mahkeme, bu defa Gökbakar’ın 4 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.