Şahan Gökbakar: Geleceğimize dertlendim, 'ben rahatım' deyip kenarda duramadım

Komedyen Şahan Gökbakar, son dönemlerde faiz indirimi ve döviz kuruyla ilgili yaptığı paylaşımlar hakkında, "Ben rahatım' deyip kenarda duramadım, yazdım fikirlerimi bu ülkenin bir evladı olduğum için" dedi.

Şahan Gökbakar Twitter hesabından ekonomik konularla ilgili paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Gökbakar son paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa'da da kriz var, sadece ülkemizde değil. Her yerde kriz var!" söylemine sıkça rastlıyoruz bu günlerde. Peki madem her yerde sorun aynı, çözüm niye aynı değil? Hepsi faiz artırdı o ülkelerin. Biz indirdik. Neden? Onlar aptal, biz akıllıyız. Çin Olacağuk...

Bu da son tweetim olsun dostlar. Ülkemize, çocuklarımıza, gençlerimize, geleceğimize dertlendim. 'Ben rahatım' deyip kenarda duramadım, yazdım fikirlerimi bu ülkenin bir evladı olduğum için. Bu kadar. Komedyen olarak, güldürmeye devam. Kalın sağlıcakla..."