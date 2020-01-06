Şahan Gökbakar'dan Sibel Ünli paylaşımı: Seni doyuramadı, yaşatamadı bu devlet

Komedyen oyuncu Şahan Gökbakar, yaşamına son veren İstanbul Üniversitesi öğrencisi Sibel Ünli'nin ardından bir paylaşım yaptı. Ünli'nin "Yemekhane kartımda para kalmamış, sadece bir liram var" paylaşımını hatırlatan Gökbakar şunları söyledi: "Çok üzgünüm Sibel.Seni doyuramadı, okutamadı ve yaşatamadı bu devlet"

TIKLAYIN | “Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan İstanbul Üniversitesi öğrencisi Sibel Ünli yaşamına son verdi

Üniversite öğrencisi Ünli'nin yaşamına son vermesinin ardından Gökbakar, Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı: 1 lirası vardı yemek kartında, bir de bu sebepten yaşamaya değer bulmadığı bir hayatı. Yemek yemesi gerekmesin diye hayatından vazgeçti. Uzaklarda değil! İstanbul'da. Halbuki ne güzel bir havalimanı vardı, inci gibi köprüleri vardı, gökdelenler yapılıyordu, belki kanal bile açılacaktı ama Sibel yaşamaya değer bulmadı. 1 lirası vardı çünkü yemek kartında. Pardon 1 lira 45 kuruş. Çok üzgünüm Sibel. Seni doyuramadı, okutamadı ve yaşatamadı bu devlet. Nur içinde yat. Öğrencilerin aç, genç insanlarının bolcası işsiz ve en önemlisi birçoğunun da umutsuz olduğu bir ülke olduk. Herşeyi bırakıp bunlarla uğraşmak lazım. Bu ülkenin önce çocuklarının karnını doyurması lazım. Çünkü hepsinin yaşamaya değer hayatları var."