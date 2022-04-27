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Çevre

Şahan Gökbakar'dan 'Assos' tepkisi: Ne oldu şimdi bütün o tarihi yerleri kazıyıp bu hale getirince?

Sosyal medyada antik kente sokulan iş makinelerine karşı #AssostaKatliamVar hashtagi ile tepki gösterildi

Fotoğraf: Cihan Kurnaz

27 Nisan 2022 17:29

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde bulunan Assos Antik Kenti'nde, 'kaya ıslahı çalışmaları' adı altında bölgeye iş makineleri ile girilmesi ve neredeyse bütün alanın tahrip edilmesine Şahan Gökbakar'dan tepki geldi. Komedyen Gökbakar, "Yazık, ne oldu şimdi bütün o tarihi yerleri kazıyıp bu hale getirince? Antik liman yahu burası!" ifadelerini kullandı. 

Şahan Gökbakar, Twitter hesabından tarihi yerlerin kazılmasına tepki göstererek şu ifadeleri kullandı: 

"Assos'un haline bak. Yol çalışması diye yapılan şu iş olacak iş mi??.Yazık, ne oldu şimdi bütün o tarihi yerleri kazıyıp bu hale getirince? Antik liman yahu burası!" 

 

Fotoğraf: Cihan Kurnaz

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