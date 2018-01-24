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Kültür-Sanat

Şahan Gökbakar: Bu karakterlerin hepsi film olacak

"Uygun senaryolar, fikirler bulduğum takdirde her yıl film çekeceğiz"

24 Ocak 2018 07:16

‘Recep İvedik’in ardından ikinci skeç karakteri olan ‘Kayhan’ı sinemaya taşıyan Şahan Gökbakar, skeçlerde canlandırdığı diğer karakterleri de filme çekeceğini açıkladı.

HaberTürk'te yer alan habere göre,  ‘Kime Diyorum Ben' adlı televizyon programındaki karakterlerden biri olan 'Kayhan', 'Recep İvedik' ile benzer özellikler taşıyor.

İzleyicileri, 'Kayhan' gibi skeçlerindeki diğer karakterleri de sinema filmi haline getirmesi gerektiğini düşünüyor. Şahan Gökbakar, izleyicilerinin taleplerine şu şekilde karşılık verdi:

"Diğer komedi karakterlerine uygun senaryolar, fikirler bulduğum takdirde her yıl film çekeceğiz. Togan ile beraber oturur karar veririz.

Eğlendiğimiz ve mutlu olduklarımızı film yapmaya özen gösteriyoruz. Benim ve kardeşimin sahibi olduğu Çamaşırhane Film'in amiral gemisi Recep İvedik'i de istendiği sürece çekmeye devam edeceğiz." 

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